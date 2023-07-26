Morre Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito de Mariana, aos 81 anos

Morreu na madrugada desta quarta-feira (26), Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito da Arquidiocese de Mariana (MG), na Diocese de Xingu, em Altamira, no Pará, onde se encontrava para pregar em um retiro aos padres. A notícia sobre a morte foi destaque no site do Vaticano

Dom Geraldo caminhava quando caiu e fraturou o fêmur. Foi internado para o primeiro atendimento, enquanto tentava transferência para Vitória , mas sofreu uma parada cardíaca e faleceu. O hospital local onde ele foi recebido não tinha suporte para realizar a operação.

O corpo começou a ser velado às 6h. A missa de corpo presente foi celebrada às 8 horas, na Catedral de Altamira. Logo após, o corpo será transladado para Vitória e seguirá para Mariana (MG), conforme desejo expresso pelo próprio arcebispo.

O velório de Dom Geraldo Lyrio Rocha, em Vitória, acontecerá nesta quinta-feira (27), a partir de 6h da manhã, na Catedral Metropolitana de Vitória, com celebração de missas a cada duas horas.

Às 18h, acontecerá a última missa e o translado do corpo para a Diocese de Colatina, onde será velado até 12h de sexta-feira (28).

Em seguida o corpo será transladado para Mariana (MG). As exéquias (celebração da liturgia) seguidas de sepultamento ocorrerão às 15h de sábado (29).

Dom Geraldo Lyrio Rocha Crédito: Gustavo Louzada | Arquivo/A Gazeta

Dom Geraldo morava em Ponta Formosa, na Praia do Canto, e atendia a pedidos de dioceses para palestras formativas e retiros.

Foi bispo auxiliar na Arquidiocese de Vitória, 1° bispo de Colatina, arcebispo de Vitória da Conquista (BA) e arcebispo de Mariana (MG), onde se tornou emérito, e foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Teve grande destaque na Igreja do Brasil e na América Latina, contribuindo com seus conhecimentos, especialmente sobre Liturgia.

A Arquidiocese de Vitória, nas pessoas de dom Dario Campos, arcebispo e dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, bispo auxiliar, manifestou que une-se em oração aos familiares e amigos de dom Geraldo, sofrendo com a perda do arcebispo, "que sempre manteve uma relação com sua arquidiocese de origem e participou dos momentos importantes de sua história".

"Na certeza de que Deus acolhe dom Geraldo em seu Reino, rezemos por ele e por todos que sofrem com sua partida", manifestou a arquidiocese capixaba.

“Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar”. (Jo 14,1-2), destacou a arquidiocese.

Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) também manifestou pesar pela morte do arcebispo e afirmou que decretou luto de três dias no Estado.

Triste notícia do falecimento de Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito de Mariana. Ele também foi bispo auxiliar da arquidiocese de Vitória e o 1º bispo de Colatina. Sua dedicação à fé e ao próximo nos deixa um grande legado. Em sua homenagem, decretei luto de 3 dias no ES. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) July 26, 2023

Trajetória do arcebispo

Dom Geraldo era o segundo filho de Crysantho de Jesus Rocha e Leovegilda Lyrio Rocha. Nasceu em Fundão, no dia 14 de março de 1942, seus irmãos: Ronaldo, Rosa Maria, José Carlos e Luciano. Foi batizado aos 27 de setembro de 1942 pelo Pe. Luiz Gonzaga Parenzi. Iniciou os estudos em sua terra natal, no então Grupo Escolar Ernesto Nascimento, onde fez o curso primário.

Ingressou no Seminário Nossa Senhora da Penha, em Vitória, em 1954, onde realizou o Curso Colegial, tendo sido aluno do Colégio Salesiano.

Em 1960, matriculou-se no Seminário Provincial do Coração Eucarístico de Jesus, em Belo Horizonte (MG), onde cursou Filosofia. Obteve a Licenciatura em Filosofia na Faculdade Dom Bosco – São João del Rei (MG).

Em 1963, seguiu para Roma, onde se tornou mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, ainda cursou Teologia, na Pontifícia Universidade Gregoriana e Especialização em Liturgia pelo Pontifício Instituto Santo Anselmo.

Em 15 de agosto de 1967, foi ordenado presbítero em sua terra natal. Foi nomeado 1º Bispo de Colatina, pelo Papa João Paulo II, aos 23 de abril de 1990, tendo tomado posse da Diocese naquele mesmo ano (1990-2002); foi 1º Arcebispo Metropolitano de Vitória da Conquista (BA) em 16 de janeiro de 2002, tendo tomado posse da Arquidiocese em 17 de março de 2002 (2002-2007).