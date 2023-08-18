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Obituário

1937
2023
Morre João Pretti, empresário e fundador da Viação Pretti, aos 86 anos
Em memória ao homem que levou o nome de Colatina para todo o país

Mariana Lopes

Estagiária

Publicado em

18 ago 2023 às 18:26
Morreu nesta sexta-feira (18), João Pretti, fundador da empresa de transporte de passageiros Viação Pretti, aos 86 anos. Segundo Liemar Pretti, filho de Seu João, o pai estava com a saúde debilitada, com problemas no pulmão e no coração. O empresário teve uma parada cardíaca e não resistiu. 
Nascido no dia 8 de maio de 1937, em Itaçu, distrito de Itaguaçu, João Pretti se mudou para Colatina, no Noroeste do Estado, quando ainda era criança. Tempos depois, foi para Baixo Guandu aprender a profissão de eletricista, mas retornou à "Princesinha do Norte", onde começou a vida, casou e teve três filhos.
"Meu pai foi um desbravador do Noroeste do Espírito Santo. Um eletricista, que viu no transporte uma oportunidade de crescer na vida"
Liemar Pretti - Filho de João Pretti
Com os conhecimentos que aprendeu na profissão de eletricista, Seu João, em 1955, mesmo diante das dificuldades, resolveu montar a sua própria oficina em uma propriedade deixada pelo seu pai. 
De pouco em pouco, o negócio foi prosperando. Em 1957, influenciado pelo transporte de passageiros, João Pretti decidiu comprar algumas linhas de ônibus. Confiante nos bons resultados que a empresa vinha apresentando, Seu João, em 1965, registrou e fundou a Viação Pretti na cidade de Colatina. 
Atualmente, a empresa é referência nacional no setor de transportes de cargas e passageiros, e atua em mais de 170 localidades. 
"Um homem de muita garra, determinação, amigo dos amigos, que cuidava de todos e procurava viver a vida dele, de forma que se sentisse sempre em movimento, construindo alguma coisa. Era um homem incessante na questão de produção de trabalho"
Liemar Pretti - Filho de João Pretti
Uma das últimas homenagens a João Pretti foi a inauguração da empresa Sest Senat, em São Mateus, no Norte do Estado, que leva o nome do empresário. 
Em memória do fundador da Viação Pretti, a Prefeitura de Colatina decretou luto oficial de três dias. 
Além de três filhos, Seu João também deixou seis netos. "Escreveu o nome da história do nosso Estado e descansou", finalizou Liemar Pretti. 

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