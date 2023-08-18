Morre João Pretti, empresário e fundador da Viação Pretti, aos 86 anos

Morreu nesta sexta-feira (18), João Pretti, fundador da empresa de transporte de passageiros Viação Pretti, aos 86 anos. Segundo Liemar Pretti, filho de Seu João, o pai estava com a saúde debilitada, com problemas no pulmão e no coração. O empresário teve uma parada cardíaca e não resistiu.
Nascido no dia 8 de maio de 1937, em Itaçu, distrito de Itaguaçu, João Pretti se mudou para Colatina, no Noroeste do Estado, quando ainda era criança. Tempos depois, foi para Baixo Guandu aprender a profissão de eletricista, mas retornou à "Princesinha do Norte", onde começou a vida, casou e teve três filhos.
"Meu pai foi um desbravador do Noroeste do Espírito Santo. Um eletricista, que viu no transporte uma oportunidade de crescer na vida"
Com os conhecimentos que aprendeu na profissão de eletricista, Seu João, em 1955, mesmo diante das dificuldades, resolveu montar a sua própria oficina em uma propriedade deixada pelo seu pai.
De pouco em pouco, o negócio foi prosperando. Em 1957, influenciado pelo transporte de passageiros, João Pretti decidiu comprar algumas linhas de ônibus. Confiante nos bons resultados que a empresa vinha apresentando, Seu João, em 1965, registrou e fundou a Viação Pretti na cidade de Colatina.
Atualmente, a empresa é referência nacional no setor de transportes de cargas e passageiros, e atua em mais de 170 localidades.
"Um homem de muita garra, determinação, amigo dos amigos, que cuidava de todos e procurava viver a vida dele, de forma que se sentisse sempre em movimento, construindo alguma coisa. Era um homem incessante na questão de produção de trabalho"
Uma das últimas homenagens a João Pretti foi a inauguração da empresa Sest Senat, em São Mateus, no Norte do Estado, que leva o nome do empresário.
Em memória do fundador da Viação Pretti, a Prefeitura de Colatina decretou luto oficial de três dias.
Além de três filhos, Seu João também deixou seis netos. "Escreveu o nome da história do nosso Estado e descansou", finalizou Liemar Pretti.