Morre João Pretti, empresário e fundador da Viação Pretti, aos 86 anos

Morreu nesta sexta-feira (18), João Pretti, fundador da empresa de transporte de passageiros Viação Pretti, aos 86 anos. Segundo Liemar Pretti, filho de Seu João, o pai estava com a saúde debilitada, com problemas no pulmão e no coração. O empresário teve uma parada cardíaca e não resistiu.

Nascido no dia 8 de maio de 1937, em Itaçu, distrito de Itaguaçu, João Pretti se mudou para Colatina , no Noroeste do Estado, quando ainda era criança. Tempos depois, foi para Baixo Guandu aprender a profissão de eletricista, mas retornou à "Princesinha do Norte", onde começou a vida, casou e teve três filhos.

"Meu pai foi um desbravador do Noroeste do Espírito Santo. Um eletricista, que viu no transporte uma oportunidade de crescer na vida" Liemar Pretti - Filho de João Pretti

Com os conhecimentos que aprendeu na profissão de eletricista, Seu João, em 1955, mesmo diante das dificuldades, resolveu montar a sua própria oficina em uma propriedade deixada pelo seu pai.

De pouco em pouco, o negócio foi prosperando. Em 1957, influenciado pelo transporte de passageiros, João Pretti decidiu comprar algumas linhas de ônibus. Confiante nos bons resultados que a empresa vinha apresentando, Seu João, em 1965, registrou e fundou a Viação Pretti na cidade de Colatina.

Atualmente, a empresa é referência nacional no setor de transportes de cargas e passageiros, e atua em mais de 170 localidades.

"Um homem de muita garra, determinação, amigo dos amigos, que cuidava de todos e procurava viver a vida dele, de forma que se sentisse sempre em movimento, construindo alguma coisa. Era um homem incessante na questão de produção de trabalho" Liemar Pretti - Filho de João Pretti

Uma das últimas homenagens a João Pretti foi a inauguração da empresa Sest Senat, em São Mateus, no Norte do Estado, que leva o nome do empresário.

Em memória do fundador da Viação Pretti, a Prefeitura de Colatina decretou luto oficial de três dias.