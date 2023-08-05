Ex-presidente da Fecomércio-ES, Antonio Oliveira Santos morre aos 97 anos

Morreu neste sábado (05) o ex-presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) Antonio Oliveira Santos, aos 97 anos. O empresário, que também era presidente de honra da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), não resistiu a complicações de uma pneumonia. A informação foi confirmada pela família.

A engenheira Beatriz Oliveira Santos, filha do empresário, contou ao g1 ES que o pai estava internado em um hospital de Botafogo, no Rio de Janeiro, e que havia feito aniversário recentemente, no dia 30 de junho. Ele deixa outros quatro filhos, além de netos e bisnetos.

"Estava muito bem, comemorou o aniversário de 97 anos muito bem, rodeado de amigos. Foi a idade mesmo. Fez uma pneumonia que complicou. Teve uma vida muito ativa. Até duas semanas atrás ia todos os dias para CNC. Descansou em paz, rodeado de amigos, muitas mensagens de carinho", disse Beatriz Oliveira.

Em um comunicado nas redes sociais, a CNC-Sesc-Senac lamentou a morte de Antonio Oliveira Santos e agradeceu a contribuição do ex-presidente: "A CNC, as Federações, os Sindicatos, o Sesc e o Senac, neste momento de profundo pesar, rendem a mais grata homenagem ao legado de um líder que todos aprendemos a admirar", destacou.

O velório e o enterro devem acontecer no Estado carioca, onde o capixaba morava há mais de 40 anos.

Manifestações

A Fecomércio-ES, que foi dirigida pelo empresário entre os anos 1968 e 1983, também emitiu um comunicado de pesar nas redes sociais:

"É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento do presidente de honra da CNC, Antonio Oliveira Santos. O líder empresarial teve um papel significativo durante sua passagem pela presidência da Fecomércio-ES quando atuou ativamente para a evolução do comércio de bens, serviços e turismo em nosso Estado. Posteriormente, à frente da CNC, foi fundamental no processo de reestruturação do Sistema, contribuindo para a geração de impacto positivo na vida de milhares de brasileiros. Essa trajetória de conquistas nos ensina e inspira diariamente. Continuaremos seu legado de transformação e crescimento", informou a Fecomércio.

Quem também prestou homenagens ao empresário foi o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung.

"Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento de Antonio Oliveira Santos, presidente de honra da CNC. Antonio foi uma liderança empresarial importante no Espírito Santo e no Brasil. Em meu período de governo, ele teve papel relevante na aquisição do antigo Teatro Glória e em sua transformação em espaço cultural relevante para os capixabas. Meus sentimentos aos familiares e amigos", disse o político.

Currículo

Engenheiro civil e eletricista, formado pela então Universidade do Brasil (hoje UFRJ), Antonio Oliveira Santos nasceu em Vitória, em 1926. Passou pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), pela Companhia de Ferro e Aço de Vitória, além da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

Iniciou suas atividades no comércio atacadista e varejista de materiais de construção em 1956. Passou a presidir a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) em 1968, assumindo, mais tarde, a Vice-Presidência da CNC. Em 1980, com a morte prematura do então presidente da Confederação, Jessé Pinto Freire, assumiu o comando da entidade.

Sob seu comando, a CNC teve participação ativa na formulação de políticas públicas e em momentos históricos, como os debates que marcaram a elaboração e a promulgação da Constituição Federal de 1988.