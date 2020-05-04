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Crise econômica

Mercado prevê a Selic em 2,75% ao ano até o fim de 2020

Analistas esperam que, na reunião desta semana, o Copom derrube a taxa básica de juros para 3,25% ao ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 11:27

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 11:27

Banco Central
Banco Central deve reduzir mais uma vez a taxa de juros que direciona o mercado financeiro Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus, do Banco Central, trouxe nesta segunda-feira, 4, que a mediana das previsões para a Selic neste ano passou de 3,00% para 2,75% ao ano. Há um mês, estava em 3,25%.
Já a projeção para a Selic no fim de 2021 foi de 4,25% para 3,75% ao ano, ante 4,75% de quatro semanas atrás. No caso de 2022, a projeção foi de 5,88% para 5,50%, ante 6,00% de um mês antes. Para 2022, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.

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Em março, ao cortar a Selic de 4,25% para 3,75% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou que, neste momento, vê como adequada a manutenção da taxa de juros em seu novo patamar.
"No entanto, o Comitê reconhece que se elevou a variância do seu balanço de riscos e novas informações sobre a conjuntura econômica serão essenciais para definir seus próximos passos", ponderou o colegiado.
No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 seguiu em 2,50% ao ano, ante 3,00% ao ano. No caso de 2021, seguiu em 3,88% ao ano, ante 4,00% ao ano de quatro semanas atrás.
A projeção para o fim de 2022 no Top 5 seguiu em 6,00%. Há um mês, estava em 5,75%. No caso de 2023, permaneceu em 6,00%, ante 5,75% de quatro semanas antes.

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