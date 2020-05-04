Mercado prevê a Selic em 2,75% ao ano até o fim de 2020

Banco Central deve reduzir mais uma vez a taxa de juros que direciona o mercado financeiro Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus, do Banco Central , trouxe nesta segunda-feira, 4, que a mediana das previsões para a Selic neste ano passou de 3,00% para 2,75% ao ano. Há um mês, estava em 3,25%.

Já a projeção para a Selic no fim de 2021 foi de 4,25% para 3,75% ao ano, ante 4,75% de quatro semanas atrás. No caso de 2022, a projeção foi de 5,88% para 5,50%, ante 6,00% de um mês antes. Para 2022, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.

Em março, ao cortar a Selic de 4,25% para 3,75% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou que, neste momento, vê como adequada a manutenção da taxa de juros em seu novo patamar.

"No entanto, o Comitê reconhece que se elevou a variância do seu balanço de riscos e novas informações sobre a conjuntura econômica serão essenciais para definir seus próximos passos", ponderou o colegiado.

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 seguiu em 2,50% ao ano, ante 3,00% ao ano. No caso de 2021, seguiu em 3,88% ao ano, ante 4,00% ao ano de quatro semanas atrás.