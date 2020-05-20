Maia pressiona por sanção de ajuda a Estados e municípios

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender na terça-feira (19), que o presidente Jair Bolsonaro sancione ainda nesta semana o projeto que estabelece socorro financeiro a Estados e municípios. Segundo ele, há risco de, em caso de demora, gerar a necessidade de uma segunda onda de ajuda a governadores e prefeitos.
Deputados e senadores pouparam várias carreiras do congelamento de salários no projeto de socorro, principalmente as de segurança, com o aval do Planalto. Depois, o presidente mudou o discurso e disse que vetaria as exceções, da forma como pediu o ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora, porém, Bolsonaro fala em buscar acordo entre Maia e governadores sobre a possibilidade de reajustes a servidores até o fim de 2021.
Maia disse que, na conversa que teve com Bolsonaro na quinta-feira passada (14), sugeriu ao presidente sancionar a medida durante uma reunião virtual com os governadores. Como o Estadão/Broadcast mostrou na terça-feira (19), Bolsonaro passou a disparar convites aos Estados para uma reunião nesta quinta (21), por videoconferência.