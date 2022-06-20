José Mauro Coelho pede demissão e deixa a presidência da Petrobras

José Mauro Coelho foi indicado para ocupar a presidência da Petrobras e renunciou ao cargo após pressão Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

SÃO PAULO - O governo de Jair Bolsonaro (PL) intensificou no fim de semana a pressão sobre a Petrobras diante da alta nos preços dos combustíveis. Na manhã desta segunda-feira (20), a estatal informou que o presidente da companhia, José Mauro Coelho, pediu demissão do cargo. "A nomeação de um presidente interino será examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras a partir de agora", disse a nota.

Já havia rumores de que Coelho renunciaria ao comando. A informação foi antecipada à imprensa no fim de semana por um ministro do governo, e confirmada por um integrante do conselho da estatal. O colegiado, até então majoritariamente ao lado de Coelho, teria retirado o apoio a ele, o que teria selado a sua queda.

Coelho, assim, teria capitulado à pressão, aceitando pedir demissão sem esperar que uma assembleia de acionistas o destituísse do cargo.

Mauro Coelho convocou uma reunião extraordinária da diretoria da empresa nesta manhã. Procurado, Mauro Coelho não respondeu à ligação.

No dia 24 de maio, o presidente anunciou que trocaria o comando da estatal e indicou o nome do então secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade, para substituir o atual presidente da empresa.

Mauro Coelho, no entanto, tinha decidido até agora resistir no posto: pelas regras da companhia, ele só poderia ser substituído por uma assembleia extraordinária de acionistas, que ainda não tem data para ocorrer. Pela complexidade da empresa, ela pode demorar até 60 dias para ser finalizada.

Por isso, um mês depois do anúncio, Bolsonaro ainda tinha o dissabor de ver Mauro Coelho no cargo.

A situação se agravou na semana passada depois que a petroleira anunciou mais um aumento, de 14,26% para o diesel e de 5,18% para a gasolina.

Bolsonaro afirmou que a empresa pode "mergulhar o Brasil num caos", provocando uma greve de caminhoneiros nos moldes da que paralisou o país em 2018.

O centrão aumentou a pressão sobre a Petrobras no nível máximo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que iria para "o pau", abrindo uma CPI contra a estatal e taxando seus lucros. As ações da empresa despencaram.