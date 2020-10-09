Guedes: muita gratidão ao apoio a reformas do presidente da Câmara

"Nossa agenda é convergente", afirmou o ministro, destacando que Maia tem apoiado as iniciativas da equipe econômica. "Trabalhamos juntos", emendou.

Após o jantar do início da semana, porém, os dois fizeram questão de dar sinais públicos de sintonia. "Agradecemos sempre a esse Congresso reformista que tem nos apoiado", disse Guedes. "Tenho muita gratidão pelo apoio às reformas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia", afirmou.