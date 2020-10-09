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Guedes: muita gratidão ao apoio a reformas do presidente da Câmara

Na última segunda-feira (5), Guedes e Maia se reconciliaram um mês após o presidente da Câmara anunciar publicamente o fim da interlocução com o ministro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 08:36

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 08:36

Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou "gratidão" a Rodrigo Maia pelo apoio às reformas Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Após a reconciliação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou "gratidão" ao deputado pelo apoio às reformas e buscou sinalizar convergência em prol da agenda econômica. "Estamos juntos pelas reformas. O Brasil está acima de quaisquer diferenças que possamos ter, e elas são pequenas", disse Guedes ao participar do lançamento da agenda legislativa da reforma administrativa.
"Nossa agenda é convergente", afirmou o ministro, destacando que Maia tem apoiado as iniciativas da equipe econômica. "Trabalhamos juntos", emendou.
Na última segunda-feira (5), Guedes e Maia se reconciliaram um mês após o presidente da Câmara anunciar publicamente o fim da interlocução com o ministro. Os dois se desentenderam e trocaram farpas publicamente. Guedes acusou Maia de formar um complô com a esquerda para barrar privatizações, e o deputado respondeu chamando o ministro de "desequilibrado".
Após o jantar do início da semana, porém, os dois fizeram questão de dar sinais públicos de sintonia. "Agradecemos sempre a esse Congresso reformista que tem nos apoiado", disse Guedes. "Tenho muita gratidão pelo apoio às reformas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia", afirmou.
Na avaliação do ministro, o governo teve uma boa resposta diante da pandemia da Covid-19 e sob os pedidos do presidente Jair Bolsonaro para preservar vidas e empregos. "Respondemos com muita efetividade à tragédia que foi a doença invadindo nossos lares", afirmou Guedes. "Agora estamos construindo nossas defesas, voltando às reformas", disse.

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