Fraudes impedem preço mais baixo de combustíveis chegar ao consumidor, diz FUP

A Polícia Federal realizou a operação Carbono Oculto, no que é a maior ação do tipo já feita para combater a infiltração do crime organizado na economia formal

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:40

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) manifestou indignação diante das graves irregularidades descobertas no setor de combustíveis, envolvendo adulteração, fraude fiscal, lavagem de dinheiro e a atuação do crime organizado. E ressaltou que, enquanto a Petrobras reduz os preços dos combustíveis nas suas refinarias, a população não percebe o alívio no bolso "porque poucos enriqueceram às custas do trabalho de milhões".

A Polícia Federal está realizando nesta quinta-feira, 28, a Carbono Oculto, com apoio do Ministério Público e das Receitas Estadual e Federal, no que é a maior operação do tipo já feita para combater a infiltração do crime organizado na economia formal. As investigações incluem o principal centro financeiro do País, a chamada Faria Lima, em São Paulo, e postos de abastecimento.

Segundo a FUP, o esquema, comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), prejudicou não apenas os consumidores, mas toda a cadeia econômica ligada aos combustíveis: da indústria de transportes e logística ao agronegócio, passando por comércio, serviços e pela arrecadação tributária de estados e municípios, cuja perda de recursos afeta diretamente a saúde, a educação e outros serviços públicos essenciais.

"Segundo a investigação da Receita Federal, foram utilizados mais de mil postos de combustíveis para movimentar R$ 52 bilhões de 2020 a 2024", aponta a FUP. Parte dessas operações ocorreu na Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do País, onde a Receita Federal já identificou ao menos 40 fundos de investimentos, com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo PCC. "Não deixa de ser irônico que setores que frequentemente criticam os programas sociais do governo fechem os olhos para um esquema criminoso dessa magnitude instalado em seu próprio ambiente", destacou a FUP. "É inaceitável que tamanha rede de corrupção recaia sobre a sociedade brasileira, especialmente sobre o povo trabalhador", acrescentou.

A FUP afirma que o governo precisa reestatizar as refinarias privatizadas da Petrobras, investir em outras tecnologias para combustíveis do futuro - a partir do hidrogênio e e-Metanol com Refinarias Verdes - e voltar, de vez, para a distribuição e comercialização de combustíveis por meio da estatal, "para que os preços no Brasil voltem a ser justos e de acordo com a nova política de preços usada e aplicada pela empresa em suas refinarias, e evitarmos essas fraudes e as importações de combustíveis", afirmou a FUP.

