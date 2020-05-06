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Redução da burocracia

FGTS de trabalhador demitido por 'força maior' será pago pela Caixa

Instituição financeira exigia que uma decisão da Justiça autorizasse o pagamento dos recursos. Empregado dispensado por essa modalidade recebe apenas 20% de multa do FGTS
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 11:05

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 11:05

Pessoas na fila da agência da Caixa, em Campo Grande, para receber o auxílio de R$ 600,00 e o Bolsa Família - Cariacica/ES
Caixa decidiu facilitar pagamento a trabalhadores dispensados sem justa causa quando a empresa encerra as atividades Crédito: Vitor Jubini
Com várias empresas fechando as portas ou interrompendo as atividades de alguns estabelecimentos, a demissão por "força maior", prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), começou a ser usada pelas empresas. Porém, os trabalhadores, que recebem apenas 20% de multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estavam tento dificuldades para sacar os recursos. Uma circular da Caixa vai, a partir de agora, autorizar o pagamento sem a necessidade de a pessoa ir à Justiça.
Antes da decisão da Caixa, os recursos ficavam bloqueados até uma decisão judicial autorizasse o saque tanto do saldo do fundo quanto da indenização por demissão.

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Agora, segundo a instituição financeira, o dinheiro poderá ser resgatado apenas com a apresentação de documentos como já ocorre nas outras modalidades de dispensa sem justa causa. As pessoas deverão mostrar a carteira de trabalho, o CPF, a identidade ou a  carteira de motorista. As regras foram estabelecidas na circular 903/2020, publicada no Diário Oficial da União.
A demissão por força maior é liberada pela CLT quando, devido ao estado de calamidade pública, a empresa não consiga manter suas atividades. Por isso, o dinheiro à multa do FGTS cai de 40% do saldo para 20%. Esse tipo de dispensa tem se tornado comum desde o início da pandemia do novo coronavírus que tem paralisado diversas atividades empresariais, principalmente do comércio.
Para evitar a necessidade de o trabalhador enfrentar filas, a Caixa liberou as movimentações dos recursos pelo aplicativo do FGTS. Lá o trabalhador poderá indicar a instituição para receber os valores.
Além do FGTS, os trabalhadores também terão acesso facilitado ao seguro-desemprego, benefício que também exigia comprovação judicial para ser acessado por aqueles que são demitidos por força maior.

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