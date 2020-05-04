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Dinheiro no bolso

Caixa libera saque-aniversário do FGTS para nascidos em março e abril

Recursos poderão ser resgatados das contas vinculadas do Fundo de Garantia a partir desta segunda-feira (4). Pagamento é feito conforme cronograma do mês de nascimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 11:48

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 11:48

Saque imediato do FGTS poderá ser transferido para outros bancos
Trabalhador pode usar aplicativo da Caixa para pedir que dinheiro seja depositado em sua conta-corrente Crédito: Agência Brasil
Os trabalhadores nascidos em março e abril que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem ter acesso ao dinheiro a partir de hoje (4). O valor estará disponível a partir desta segunda-feira (4) ou 11 de maio, conforme a escolha do trabalhador feito na Caixa.

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Essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa.
O pagamento é feito conforme cronograma por mês de nascimento. Os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro receberam os valores no mês passado.
Os valores ficam disponíveis para saque até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da aquisição do direito de saque. Por exemplo: se a data de aniversário for dia 10 de setembro, o trabalhador terá de 1 de setembro a 30 de novembro para efetuar o saque. Caso o trabalhador não saque o recurso até essa data, ele volta automaticamente para a sua conta no FGTS.
O valor a ser liberado varia conforme o saldo de cada conta em nome do trabalhador. Além de um percentual, ele receberá um adicional fixo, conforme o total na conta. O valor a ser sacado varia de 50% do saldo sem parcela adicional, para contas de até R$ 500, a 5% do saldo e adicional de R$ 2,9 mil para contas com mais de R$ 20 mil.

Filas nas frente das agências da Caixa Econômica Federal

Ao retirar uma parcela do FGTS a cada ano, o trabalhador deixará de receber o valor depositado pela empresa caso seja demitido sem justa causa. O pagamento da multa de 40% nessas situações está mantido. As demais possibilidades de saque do FGTS  como compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves  não são afetadas pelo saque-aniversário.
O prazo de adesão ao saque-aniversário começou em janeiro. Ao optar pela modalidade, o trabalhador teve de escolher a data em que o valor esteja disponível: 1º ou 10º dia do mês de aniversário. Quem escolheu o 10º dia retirará o dinheiro com juros e atualização monetária sobre o mês do saque.

SAQUE DIGITAL

O trabalhador que optar pelo saque-aniversário pode acessar o aplicativo do FGTS para consultar os valores já liberados e solicitar o saque, indicando uma conta de sua titularidade, de qualquer banco. A funcionalidade está disponível a todos os trabalhadores que se enquadrem em uma das modalidades de Saque previstas em Lei e que tenham valor liberado para saque, inclusive os aposentados, a partir de janeiro de 2020.

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