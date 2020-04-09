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Resgate emergencial

Caixa vai pagar saque de até R$ 1.045 do FGTS em junho

Presidente do banco, Pedro Guimarães, disse que valor será liberado para todos os trabalhadores. Quem não tem conta bancária  vai  receber em poupança digital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 20:57

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 20:57

Caixa, baco
Caixa eletrônico  Crédito: /Agência Brasil
A Caixa fará no mês de junho os pagamentos dos saques de R$ 1.045 das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para todos os trabalhadores. A notícia foi dada pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, em coletiva de imprensa sobre a liberação de recursos para o mercado imobiliário, nesta quinta-feira (9). 
Apesar da afirmação do presidente do banco, a medida provisória que autorizou a nova rodada de saques do FGTS de até R$ 1.045 por cotista, estabeleceu que o prazo para a retirada dos recursos seria de 15 de junho a 31 de dezembro. Além disso, a Caixa havia informado que anunciaria um cronograma dos pagamentos das contas do FGTS de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores.
Segundo Guimarães, a Caixa vai abrir uma conta poupança virtual para os trabalhadores que não têm conta bancária. Dessa forma, o crédito será realizado totalmente on-line. Esse é o mesmo procedimento que será adotado no pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para os informais. "Esta será uma política nossa a partir de agora. A poupança digital é um programa de inclusão social e financeira", explicou.
O presidente da Caixa ressaltou que não é necessário as pessoas irem às agências agora para solicitar o resgate do valor. "Nós pedimos calma, as pessoas não precisam ir para a agência agora porque só receberão em junho", disse. 

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