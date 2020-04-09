Caixa vai pagar saque de até R$ 1.045 do FGTS em junho

Caixa eletrônico Crédito: /Agência Brasil

Apesar da afirmação do presidente do banco, a medida provisória que autorizou a nova rodada de saques do FGTS de até R$ 1.045 por cotista, estabeleceu que o prazo para a retirada dos recursos seria de 15 de junho a 31 de dezembro. Além disso, a Caixa havia informado que anunciaria um cronograma dos pagamentos das contas do FGTS de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores.

Segundo Guimarães, a Caixa vai abrir uma conta poupança virtual para os trabalhadores que não têm conta bancária. Dessa forma, o crédito será realizado totalmente on-line. Esse é o mesmo procedimento que será adotado no pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para os informais. "Esta será uma política nossa a partir de agora. A poupança digital é um programa de inclusão social e financeira", explicou.

O presidente da Caixa ressaltou que não é necessário as pessoas irem às agências agora para solicitar o resgate do valor. "Nós pedimos calma, as pessoas não precisam ir para a agência agora porque só receberão em junho", disse.