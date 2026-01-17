FGC inicia pagamento a investidores do Banco Master; veja como se cadastrar para reaver valores

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10:46
O FGC (Fundo Garantidor de Créditos) começou a pagar neste sábado (17) a garantia dos valores que investidores tinham no Banco Master. Quem adquiriu títulos como CDBs (certificados de depósitos bancários) ou tinha dinheiro em conta corrente pode solicitar o resgate do valor garantido pelo fundo.
Foram 60 dias entre a liquidação do Master, em 18 de novembro de 2025, e a liberação das garantias. Segundo pessoas a par do processo, o início do pagamento demorou mais que o usual dada a magnitude do caso.
Em comunicado ao mercado, o diretor-presidente do FGC, Daniel Lima afirmou que o tamanho da operação, que custará R$ 40,6 bilhões e será o maior resgate da história da instituição, impactou o tempo necessário para a conclusão dos trabalhos.
"A equipe do liquidante, com apoio do time do FGC, trabalhou incansavelmente, dias, noites e finais de semana, para gerar os arquivos no menor tempo possível", disse Lima.
Ele também alertou para possíveis tentativas de golpes durante a liberação dos valores.
A liquidação da instituição foi decretada pelo Banco Central devido a uma "grave crise de liquidez" e por "graves violações às normas" que regem a atividade das instituições integrantes do SFN (Sistema Financeiro Nacional).
Investigações apontam que a instituição de Daniel Vorcaro - que foi preso ao tentar deixar o país em um jato particular, mas solto dias depois mediante uso de tornozeleira eletrônica- teria se beneficiado de operações financeiras simuladas, uso de laranjas e atribuição artificial de preços a ativos sem liquidez.
Apesar do montante de R$ 40,6 bilhões, a avaliação de especialistas é que o caso não traz risco para o sistema financeiro, uma vez que o FGC tem R$ 122 bilhões em caixa.
Até então, o maior desembolso do fundo havia sido no caso do Bamerindus, em 1997, que gerou cerca de R$ 20 bilhões em valores atuais em garantias.
Nestes dois meses de espera, investidores do Master acabaram perdendo dinheiro. Isso porque as aplicações foram paralisadas com a liquidação da instituição no ano passado, e o valor a ser ressarcido pelo fundo é o que constava como saldo em 18 de novembro, sem correção pela inflação ou pela taxa Selic.
Segundo o FGC, o valor que os investidores vão receber inclui os rendimentos da aplicação (correção e juros) até a data de liquidação calculados conforme a contabilização do banco, mas sempre respeitando o limite de R$ 250 mil.
O valor máximo coberto pelo FGC é de R$ 250 mil por pessoa física (CPF) e jurídica (CNPJ). Entram na lista de investimentos garantidos:
O pagamento não é automático. Para receber os valores, os investidores precisam se cadastrar no aplicativo do FGC e seguir o procedimento definido pelo fundo, que vai fazer os depósitos diretamente em conta de mesma titularidade do credor cadastrada.
