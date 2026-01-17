Acidente entre van com pacientes e carro deixa uma pessoa morta em Pedro Canário

Um motorista morreu em um grave acidente envolvendo um carro e uma van na madrugada deste sábado (17), na localidade de Cristal do Norte, em Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo. A van é terceirizada e alocada junto à Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Canário e fazia o transporte de pacientes de hemodiálise.

Por meio de nota, a Prefeitura de Pedro Canário informou que a van retornava do distrito de Taquaras, pela rodovia ES 209 (Pedro Canário), transportando três pacientes e dois acompanhantes que se deslocavam para realização de hemodiálise no município de São Mateus. Segundo as primeiras informações apuradas no local, o veículo um Hyundai I30 teria invadido a contramão, colidindo frontalmente com a van. Dois ocupantes do veículo da Saúde necessitaram de atendimento médico e foram encaminhados ao Hospital Roberto Silvares.