Falha técnica derruba Pix e aplicativos de bancos neste sábado (7)

Suspeita é que origem do problema seja em fornecedor de serviço na nuvem, mas causa exata ainda não foi identificada; procurado, o BC afirmou que os sistemas da autarquia estão funcionando normalmente

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 14:34

SÃO PAULO - Uma falha técnica atingiu o sistema Pix e o funcionamento de vários aplicativos de bancos neste sábado (7).

Relatos nas redes sociais indicam dificuldades para realizar transferências e acessar serviços de diferentes instituições, como Itaú, Nubank, Santander e Inter. O site DownDetector apontou pico de queixas inclusive no sistema do BC (Banco Central), PagSeguro, C6Bank, PicPay, Banco do Brasil, Caixa, entre outros serviços financeiros.

As reclamações começaram por volta do meio-dia e começaram a cair em torno das 12h40. A situação ainda não foi normalizada em todos os aplicativos bancários.

A causa para a falha generalizada ainda não foi divulgada, mas a suspeita é que a origem do problema esteja no fornecedor de serviço de computação na nuvem.

O serviço da AWS aparece com instabilidades no DownDetector, e as queixas ainda não diminuíram.

A AWS é a principal provedora de computação em nuvem usada por instituições financeiras no Brasil. Parte dos sistemas que sustentam o funcionamento do Pix, como autenticação, processamento de transações e segurança, está hospedada na plataforma.

Procurado, o BC disse que os sistemas da autarquia estão funcionando normalmente. Essa também foi a resposta do Nubank e do Banco do Brasil, que afirmam que a instabilidade já foi integralmente solucionada e seus serviços estão operando sem instabilidades.

Já o Itaú afirma que o problema foi originado por uma "falha sistêmica em um fornecedor externo ao banco, que causou impacto em parte do mercado". O banco ainda diz que "está colaborando para que o sistema do Pix seja 100% restabelecido o quanto antes".

O C6 informou que o aplicativo voltou a funcionar normalmente. "A função do Pix apresentou indisponibilidade entre 11h45 e 13h10 em razão de uma falha em um fornecedor externo que impactou diversas instituições", disse em nota. PicPay também afirma que os serviços foram reestabelecidos após "falhas em sistemas de parceiros".

Amazon e demais instituições financeiras afetadas pela instabilidade não retornaram o pedido de comentário da reportagem até a publicação desta reportagem.

