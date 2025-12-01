Home
Pix bate novo recorde e movimenta R$ 166 bi em dia de 13° e Black Friday

Foram registradas 297,4 milhões de transações na sexta-feira (28), segundo o Banco Central; recorde anterior era de 5 de setembro, com 290 milhões de operações e R$ 164,8 bilhões movimentados

NATHALIA GARCIA

Agência FolhaPress

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 14:07

BRASÍLIA - O Pix movimentou volume diário recorde de R$ 166,2 bilhões na última sexta-feira (28), dia de pagamento da primeira parcela do 13° salário aos trabalhadores com carteira assinada e de Black Friday, temporada de grandes descontos no comércio.

O número de transações também foi recorde: foram registradas 297,4 milhões de operações em um único dia pelo sistema de pagamentos instantâneos, segundo dados divulgados pelo Banco Central.

Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O recorde anterior era do dia 5 de setembro, quando foram realizadas 290 milhões de operações pelo Pix, movimentando R$ 164,8 bilhões.

"O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional", disse o BC em nota.

Em julho, o Pix entrou na lista de investigação comercial aberta pelo governo dos Estados Unidos, como uma possível prática desleal do país em relação a serviços de pagamentos eletrônicos. A inclusão do Pix como alvo do governo de Donald Trump provocou uma onda de apoio ao sistema por parte de integrantes do governo, políticos e do sistema bancário.

Após cinco anos de seu lançamento, o Pix se consolidou como principal meio de pagamento utilizado no país. A modalidade já reúne cerca de 162 milhões de brasileiros cadastrado, superando a população economicamente ativa (aproximadamente 110 milhões).

Ao longo do tempo, novas funcionalidades foram desenvolvidas, como Pix agendado, Pix por aproximação e Pix automático.

Nos últimos meses, a segurança do sistema de pagamentos tem ocupado um espaço central nas discussões após ataques hackers que provocara desvios milionários de recursos. A autoridade monetária anunciou uma série de medidas visando aperfeiçoar os procedimentos e reforçar o sistema financeiro.

