Como fica a aposentadoria dos servidores federais?

Após a aprovação da reforma, a idade mínima para aposentadoria de servidores irá subir ano a no até 2033, quando ela será de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres). Além de idade mínima, aqueles filiados a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) precisam ter no mínimo 25 anos de contribuição e dez anos no serviço público, sendo cinco no cargo efetivo em que irá se aposentar.

Serão duas regras de transição, a por pontos e a com o pagamento de pedágio. A primeira leva em consideração a soma das idade e de tempo de contribuição. Já na segunda, mulheres com pelo idade mínima de 57 anos de idade e homens com 60 ou mais poderão pagar um pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição que falta para se aposentar pelas regras atuais.