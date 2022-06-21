Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro insiste em CPI da Petrobras, e Congresso começa a colher assinaturas
Petrobras

Bolsonaro insiste em CPI da Petrobras, e Congresso começa a colher assinaturas

Presidente diz que está acertando a comissão, apesar de ele mesmo ter indicado os dirigentes da estatal. Lira cobra do governo medidas provisórias para agilizar mudanças em temas como Lei das Estatais

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 08:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jun 2022 às 08:39
Apesar da resistência de parte da base aliada na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro (PL) insiste na instalação de uma CPI para investigar a Petrobras e os aumentos no combustível adotados pela estatal.
O chefe do Executivo afirmou a apoiadores nesta segunda-feira (20) que é favorável a apurar a conduta de dirigentes da empresa petrolífera, mesmo tendo sido ele mesmo o responsável por indicá-los ao cargo.
"Eu estou acertando uma CPI na Petrobras. 'Ah, você que indicou o presidente'. Sim, mas quero CPI, ué, por que não? Investiga o cara, pô. Se não der em nada, tudo bem. Mas os preços da Petrobras são um abuso", disse em conversa com simpatizantes publicada em um canal bolsonarista na internet.
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos
Pouco antes, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), havia afirmado que o líder do PL, partido do mandatário, está recolhendo assinatura para tentar abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Petrobras.
Lira também cobrou do governo federal e do Ministério da Economia que se envolvam mais diretamente nas discussões. Pediu, por exemplo, que o governo resolva algumas questões infraconstitucionais por meio de medidas provisórias, que têm aplicação imediata, em vez de aguardar a tramitação de projetos de lei.
"Há o sentimento quase que unânime, se não quiser dizer unânime, por parte de todos os líderes que participaram dessa reunião, que o Ministério da Economia, o governo federal tem que se envolver diretamente nessas discussões, participar mais de perto dessas discussões e atuar mais de perto nessas discussões", afirmou.

Veja Também

José Mauro Coelho pede demissão e deixa a presidência da Petrobras

Bolsonaro muda discurso sobre Petrobras, pressionado pelas eleições

'Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos', diz Bolsonaro no Twitter

O pedido de Bolsonaro para instauração de uma CPI ocorreu logo após a Petrobras anunciar mais um reajuste nos preços da gasolina e do diesel, na semana passada.
Na última sexta-feira, o chefe do Executivo anunciou que iria propor a instalação da comissão sobre o caso.
"Conversei agora há pouco com o Arthur Lira (PP-AL), ele está neste momento reunido com líderes partidários. A ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras [José Mauro Ferreira Coelho], os seus diretores e também o conselho administrativo e fiscal", declarou Bolsonaro, durante entrevista a uma rede no Rio Grande do Norte.
Nesta segunda-feira (20), José Mauro Coelho renunciou à presidência da Petrobras. A renúncia arrefeceu o clima para instalação da CPI, mas não foi suficiente e o presidente segue com a ideia de investigar Coelho e outros dirigentes da estatal.

Veja Também

Ações da Petrobras têm negociações suspensas na Bolsa de São Paulo

Reajustes da Petrobras ao longo do ano devem anular efeito do corte do ICMS

Petrobras aumenta gasolina em 5,2% e diesel em 14,2%

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Jair Bolsonaro Petrobras Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica
CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados