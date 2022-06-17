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Combustível mais caro

'Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos', diz Bolsonaro no Twitter

Presidente fez publicação pouco antes da Petrobras anunciar novo reajuste do diesel e gasolina

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 13:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jun 2022 às 13:30
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (17) que a Petrobras pode "mergulhar o Brasil num caos" e reforçou a posição do governo contrária a qualquer reajuste dos combustíveis. "A Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. Seus presidente, diretores e conselheiros bem sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018, e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo", escreveu o chefe do Executivo no Twitter, pouco antes de a Petrobras anunciar o novo reajuste do diesel e da gasolina.
Na mesma rede social, o presidente ainda voltou a chamar o lucro da estatal de "exagerado" e a dizer que a empresa tem uma função social.
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro chegou a citar a greve dos caminhoneiros de 2018 Crédito: Agência Brasil | Tânia Rêgo
"O Governo Federal como acionista é contra qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras em plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na Lei das Estatais", publicou Bolsonaro.
Na manhã desta sexta-feira, a Petrobras anunciou que reajustará a gasolina em 5,2% e o diesel em 14,2% a partir do sábado, 18.

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