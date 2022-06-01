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Nova plataforma

Petrobras lança novo site sobre preço dos combustíveis

Além de trazer informações sobre a formação dos preços ao consumidor final, o site possibilita filtrar valores pela média nacional

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 11:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jun 2022 às 11:30
Petrobras informa que lançou nesta quarta-feira, dia 1º, um novo site onde apresenta de forma didática e com visual mais amigável as parcelas envolvidas na formação dos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha (GLP). O objetivo, segundo a empresa, é facilitar o acesso às informações sobre os preços de combustíveis.
Edifício sede da Petrobras
Site tem como proposta informar os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha (GLP). Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O novo site, além de trazer informações sobre a formação dos preços ao consumidor final, possibilita filtrar os valores pela média nacional ou por Estados, considerando os impostos estaduais e outras variáveis locais. "A companhia divulga há anos, em seu site institucional, os valores cobrados em suas refinarias e a composição média do preço final, tema de grande interesse do público em geral. Nos últimos seis meses, essa foi a informação mais acessada no site da Petrobras, com quase 1,5 milhão de visualizações", destaca.
A estatal lembra que em novembro de 2021, a Petrobras já havia lançado campanha publicitária veiculada em TV, na qual informava sobre a formação de preços ao consumidor final. "O novo ambiente virtual é mais uma ação da Petrobras para manter a sociedade informada sobre os preços de venda dos seus produtos", explica.
A empresa ressalta ainda que também tem prestado, regularmente, esclarecimentos às autoridades regulatórias, de defesa da concorrência, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Transparência e qualidade das informações prestadas são valores praticados pela Petrobras, com reconhecimento do público externo, diz a companhia.

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