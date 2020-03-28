Bolsonaro diz que emprestou Granja do Torto para Guedes morar

Ministro Paulo Guedes, que tem 70 anos, pode ficar em uma das residências oficiais da Presidência da República durante a pandemia de coronavírus Crédito: Albino Oliveira/Ministério da Economia

"Eu não sei se [Guedes] já voltou para cá [Brasília]. Ele vai morar no Torto, eu espero que não sofra crítica de vocês [imprensa]. Problema de hotel aqui, hotel fechado. Eu ofereci para ele morar no Torto. Ele falou que topa, não tem nenhum impedimento", disse o presidente, na chegada do Palácio da Alvorada.

Desde o início do governo, o ministro mora em um hotel em Brasília.

A última vez que Guedes despachou de Brasília foi no dia 19 de março, uma quinta-feira. Desde então, ele tem trabalhado de sua residência no Rio de Janeiro.

O ministério da Economia informou que, em 18 de março, o chefe da equipe econômica realizou o exame para o Covid-19. O resultado deu negativo.

Embora o vírus não tenha sido detectado, o ministro passou a despachar por videoconferência por cautela. A decisão foi tomada porque ele tem 70 anos e, portanto, está no grupo de risco da doença.

RESIDÊNCIA OFICIAL

Com características de casa de campo, a Granja do Torto é uma das residências oficiais da Presidência da República.

Ela costuma ser usada como moradia por presidentes eleitos durante o período de transição.

O último presidente da ditadura militar, João Figueiredo, morou na propriedade entre 1979 e 1985.