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Covid-19

Pacote dos EUA inclui cheques de US$ 3.400 a famílias e subsídio a aéreas

O pacote fiscal trilionário assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira, 27, inclui pagamentos diretos de US$ 3.400 para famílias com quatro pessoas e US$ 32 bilhões em subsídios para companhias do setor aéreo

Publicado em 27 de Março de 2020 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 19:39
Trump diz querer encontrar delator que detonou processo de impeachment
Trump assinou pacote fiscal nesta sexta-feira (27) Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
O pacote fiscal trilionário assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira, 27, inclui pagamentos diretos de US$ 3.400 para famílias com quatro pessoas e US$ 32 bilhões em subsídios para companhias do setor aéreo, segundo a assessoria de imprensa do republicano.
"Estamos organizando todo o poder do governo e da sociedade para alcançar a vitória sobre o vírus", escreveu o líder da Casa Branca, após assinar o projeto no Salão Oval.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
No Twitter, a equipe de Trump também informou que a ajuda financeira para as aéreas tem o objetivo de cobrir salários e compensações dos trabalhadores. Em contrapartida, as empresas que receberem o auxílio não poderão demitir funcionários pelos próximas seis meses.

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O pacote, que foi aprovado algumas horas atrás na Câmara dos Representantes e já havia passado pelo Senado, também inclui US$ 350 bilhões em empréstimos com garantia do governo para pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos que mantêm trabalhadores na folha de pagamento.
Além disso, consta do pacote um total de US$ 250 bilhões para a expansão de benefícios de desemprego para os trabalhadores afetados pela pandemia de coronavírus, além da suspensão de pagamentos de empréstimos de estudantes por seis meses e uma série de outras medidas.

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