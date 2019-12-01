Bancos vão abater até 90% de dívidas a partir desta segunda

Dinheiro real Crédito: Pixabay

A ação, batizada de Semana de Negociação e Orientação Financeira, será realizada até sexta-feira (6). Algumas agências funcionarão com horário estendido para atender os clientes que queiram renegociar débitos atrasados

A lista pode ser consultada no site criado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para promover o programa de negociação, o www.paporetocomfebraban.com.br/negociar . O mutirão foi anunciado pela entidade e pelo Banco Central no dia 21 de novembro.

No Banco do Brasil, poderão participar os clientes pessoa física com operações de crédito vencidas há mais de 30 dias. As condições divulgadas pelo banco incluem desconto no valor do débito, parcelamento em até 120 meses e até 180 dias para iniciar o pagamento renegociado.

Nesta semana, 57 agências em capitais e no Distrito Federal terão o funcionamento estendido para esse atendimento. As operações de negociação poderão ser feitas também pelo site e pelo aplicativo do BB. O banco diz que terá juros menores e redução de até 14% nas taxas.

A Caixa Econômica Federal afirma que as condições para renegociação dependerão do perfil de cada cliente. Para empresas com crédito comercial em atraso, haverá a possibilidade de unificar os contratos e fazer um parcelamento só para todas as dívidas, que ainda poderão ser pagas em até 96 vezes.

Outras condições previstas são a realização de uma pausa no pagamento de uma prestação que esteja vencida ou a vencer e a repactuação da dívida, com novo prazo para quitação.

No crédito imobiliário, o mutuário poderá pagar uma entrada sobre o valor que deve e incorporar o restante às demais prestações. Outra opção será pagar a entrada e comprometer-se a fazer os demais pagamentos em dia, pelos três meses seguintes. Depois desse prazo, o saldo devedor será incorporado ao restante do contrato.

Quem tiver até três parcelas do financiamento imobiliário em atraso poderá usar o saldo do FGTS para reduzir em até 80% o valor da prestação, por 12 meses. O funcionamento com horário estendido valerá para um agência em cada capital do país.

No Santander, clientes pessoa física ou jurídica com atrasos de até 60 dias terão reduções de até 20% nas taxas. Os descontos de até 90% do valor da dívidas são previstos para clientes com débitos vencidos há mais de 60 dias.