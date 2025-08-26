Incentivos, logística e estabilidade: por que investir no Espírito Santo

Diversos fatores estruturais que sustentam decisões de investimento a médio e longo prazo são bons motivos para se investir no Espírito Santo. De acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), está previsto um montante de R$ 97,9 bilhões em investimentos durante o período de 2023 a 2028, com 72,7% desses investimentos já em andamento. O Estado se destaca pela sua forte presença industrial, o que demonstra maturidade e previsibilidade na implementação de projetos.

A localização geográfica do Espírito Santo é vantajosa, favorecendo a competitividade ao funcionar como um corredor logístico vital entre as regiões Sudeste e Nordeste. A infraestrutura portuária, rodoviária e ferroviária encurta os trajetos de transporte, reduzindo os custos operacionais e ampliando o acesso aos mercados nacionais e internacionais.

Além disso, o ambiente de negócios evoluiu devido ao programa Simplifica-ES, que simplificou os processos de licenciamento e registro de empresas, facilitando a abertura e regularização de negócios e aumentando a eficácia na execução de investimentos. Em termos de incentivos, o Estado oferece programas como o Invest-ES e o Compete-ES, que buscam modernizar as atividades produtivas e elevar a competitividade.

A transparência e a governança em relação aos benefícios concedidos são mantidas, garantindo previsibilidade regulatória para novos empreendimentos. Parte do território capixaba é coberto pela área de atuação da Sudene, permitindo que certos municípios tenham acesso a incentivos federais e linhas de financiamento específicas, ampliando as oportunidades para investidores.

O Espírito Santo estabeleceu o Fundo Soberano (FUNSES) como medida de longo prazo para suavizar a volatilidade das receitas do petróleo e gás e financiar investimentos estratégicos em desenvolvimento econômico, inovação e infraestrutura. Este fundo é o único fundo soberano estadual em operação no Brasil, com legislação própria e governança definida. A estratégia econômica do Estado inclui investimentos em ciência, tecnologia e capital humano, com destaque para os investimentos em pesquisas e a ampliação da oferta de programas de pós-graduação.

O desenvolvimento da infraestrutura energética também é uma prioridade, com investimentos significativos previstos até 2030 na modernização da rede de distribuição, focando em digitalização, automação e resiliência a eventos climáticos extremos para garantir a qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia.

Em suma, o Espírito Santo oferece uma combinação de investimentos sólidos, logística estratégica, incentivos consistentes, um fundo soberano com visão de longo prazo, crescimento do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, e avanços na infraestrutura energética. Esses elementos, quando considerados em conjunto, criam um ambiente com baixos obstáculos operacionais, maior previsibilidade e capacidade de execução, fatores cruciais para a análise técnica de projetos e a gestão de riscos em cenários de longo prazo.

