A importância da diversificação em momentos de incerteza

Diversificação para o bolso do indivíduo: construindo um portfólio robusto

É fundamental que a estratégia de diversificação esteja alinhada com o perfil de risco e os objetivos financeiros de cada indivíduo. O acompanhamento e ajustes periódicos do portfólio são práticas essenciais para garantir que a alocação de ativos permaneça alinhada com os objetivos iniciais, evitando a "diworsificação", onde a diversificação excessiva pode reduzir os retornos potenciais sem benefícios reais na redução do risco.