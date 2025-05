Renda fixa em alta: oportunidades e cuidados com Selic em 14,75%

O atual cenário econômico brasileiro, marcado por uma taxa Selic em 14,75% ao ano, o maior patamar desde 2006 , trouxe a renda fixa de volta ao centro das atenções dos investidores. Após anos de juros historicamente baixos, os títulos de renda fixa voltam a oferecer retornos atrativos, despertando o interesse tanto de investidores conservadores quanto daqueles que buscam mais previsibilidade e segurança nas aplicações, neste momento.

A renda fixa é uma modalidade de investimento onde o investidor conhece, no momento da aplicação, as regras de remuneração. Esse retorno pode ser prefixado (com taxa definida no ato da compra), pós-fixado (atrelado a indicadores como o CDI ou o IPCA) ou híbrido (mistura de taxa fixa e índice de correção). Na prática, ao aplicar em renda fixa, o investidor está emprestando recursos a uma instituição, que pode ser o governo, um banco ou uma empresa, em troca de uma remuneração futura.

O cenário também abre espaço para estratégias de médio e longo prazo com títulos prefixados. Crédito: Divulgação

Com a Selic elevada, os títulos pós-fixados atrelados ao CDI se destacam por oferecerem rentabilidade real acima da inflação e com baixo risco. CDBs, LCIs e LCAs, por exemplo, passaram a pagar taxas bastante competitivas. Tais produtos, quando emitidos por instituições sólidas, combinam bom rendimento com segurança, especialmente quando protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que cobre até R$ 250 mil por CPF por instituição.

Além disso, o Tesouro Direto voltou a atrair mais investidores. O Tesouro Selic é recomendado para quem prioriza liquidez e estabilidade, sendo ideal para reservas de emergência. Já o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+ oferecem rentabilidades mais elevadas para quem pretende manter o investimento até o vencimento, aproveitando as altas taxas atuais. No entanto, esses papéis estão mais sujeitos à volatilidade se o resgate for feito antes do prazo final.

O cenário também abre espaço para estratégias de médio e longo prazo com títulos prefixados. Como o mercado projeta que a Selic possa iniciar um ciclo de queda nos próximos trimestres, investidores que garantirem taxas elevadas agora podem se beneficiar futuramente com retornos acima da média ou até mesmo com ganhos na marcação a mercado. Essa possibilidade ocorre quando os preços desses títulos se valorizam diante de cortes nas taxas de juros, permitindo lucros na venda antecipada.

Por outro lado, é importante destacar que a renda fixa não está livre de riscos. Títulos prefixados ou indexados à inflação podem sofrer desvalorização no curto prazo, especialmente se as expectativas de juros ou inflação mudarem abruptamente. Além disso, produtos sem cobertura do FGC, como debêntures e CRIs/CRAs, exigem maior atenção à análise de risco do emissor.

Outro fator relevante é a tributação. A maioria dos títulos de renda fixa sofre incidência de Imposto de Renda conforme a tabela regressiva, que varia de 22,5% a 15% sobre os rendimentos, conforme o prazo da aplicação. Por outro lado, LCIs e LCAs são isentas de IR para pessoas físicas, o que pode aumentar a atratividade líquida dessas aplicações.

Veja também Como alta da Selic impacta os investimentos: oportunidades e estratégias

Diante desse panorama, a recomendação mais prudente é a diversificação. Uma carteira bem equilibrada pode conter títulos pós-fixados de alta liquidez, produtos prefixados com vencimentos variados e papéis indexados ao IPCA para preservar o poder de compra. A escolha dos ativos deve considerar o perfil do investidor, o horizonte de tempo e a necessidade de liquidez.

Em resumo, o momento é favorável para quem busca segurança e bons retornos por meio da renda fixa. Contudo, como em qualquer estratégia de investimento, é fundamental avaliar os riscos, respeitar os prazos e manter uma carteira diversificada. A taxa Selic elevada cria oportunidades, mas o bom resultado depende da escolha correta dos instrumentos e do alinhamento com os objetivos financeiros de cada investidor.

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais