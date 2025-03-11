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O terceiro passo para a riqueza: como criar e valorizar seu negócio

Na série sobre como construir riqueza a partir do zero, empreendedor pode saber como deixar de ser apenas investidor passivo e assumir protagonismo ao criar um ativo próprio capaz de gerar retornos significativos

Publicado em 11 de Março de 2025 às 08:14

Públicado em 

11 mar 2025 às 08:14
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Carreira, negócios, empreendedorismo, ideia, projeto
Carreira, negócios, empreendedorismo, ideia, projeto Crédito: Freepik
O terceiro passo para construir riqueza de forma sustentável envolve transformar suas economias obtidas nos passos anteriores – geração ativa de renda e criação de fontes passivas de receita – em um negócio escalável e com alto potencial de valorização por meio do equity. Este é o momento em que o empreendedor deixa de ser apenas investidor passivo e assume protagonismo ao criar um ativo próprio capaz de gerar retornos significativos.

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O que é Equity?

Equity refere-se à participação acionária ou propriedade em um negócio próprio, cuja valorização ocorre na medida em que o empreendimento cresce e ganha relevância no mercado. Ao desenvolver uma empresa escalável e com boas perspectivas, você cria um ativo que pode ser vendido parcialmente ou totalmente, obtendo retornos expressivos sobre o capital inicialmente investido.

Como criar um negócio escalável e valorizá-lo

Para que seu empreendimento seja bem-sucedido e atraia investidores interessados em adquirir participações acionárias, é fundamental adotar estratégias claras e consistentes desde o início:
  • Planejamento estratégico: defina metas específicas para o crescimento do seu negócio, estabelecendo um plano de ações claras e mensuráveis. Acompanhe constantemente os indicadores financeiros-chave e ajuste as suas estratégias conforme necessário.
  • Gestão profissionalizada: invista em governança corporativa eficiente e transparente. Adote processos internos bem estruturados, sistemas de controle adequados e práticas de gestão inovadoras, tornando sua empresa atraente para investidores e mais competitiva no mercado.
  • Estratégia de saída bem planejada: determine previamente as condições ideais para vender participações do seu negócio. Esteja preparado para aproveitar oportunidades de mercado e garantir que a venda ocorra no momento certo, maximizando os retornos financeiros obtidos.

Benefícios de criar um negócio com foco em Equity

A abordagem centrada em equity permite transformar um empreendimento próprio em um grande multiplicador de riqueza. Ao criar um negócio escalável, você gera valor real e atrai o interesse de investidores qualificados que buscam oportunidades sólidas e promissoras para aplicar seu capital.
Além disso, quando o empreendedor foca em equity, ele deixa de depender exclusivamente do trabalho ativo ou de investimentos externos para ampliar o seu patrimônio, construindo um ativo que cresce continuamente à medida que o negócio evolui.
Em resumo, criar e valorizar um negócio próprio por meio do equity não é apenas uma opção financeira inteligente, mas uma poderosa estratégia para multiplicar significativamente o patrimônio ao longo do tempo. Seguir esses princípios estratégicos permite transformar suas economias em uma verdadeira fonte de crescimento sustentável e independência financeira.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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