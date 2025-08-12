Dinheiro | Vicente Duarte
Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua há 15 anos no mercado financeiro e atualmente é diretor do Banestes.

O impacto das taxas de câmbio nas escolhas de investimento

Entenda como as oscilações cambiais afetam o planejamento de negócios no país e até mesmo o bolso do consumidor brasileiro

Vitória
Publicado em 12/08/2025 às 09h25

Você já refletiu sobre o papel crucial das flutuações cambiais? Elas impactam os investimentos realizados no Brasil, influenciando diretamente o sucesso ou o risco envolvido. Essa influência não se restringe apenas aos viajantes internacionais ou aos importadores, mas atua como um elemento constante e muitas vezes imperceptível nas decisões econômicas do dia a dia.

As oscilações do dólar e do euro desempenham um papel significativo nesse cenário. Mesmo em transações que não envolvem diretamente os Estados Unidos, o dólar desempenha um papel central em negociações internacionais, contratos e na precificação de commodities. Pequenas variações em sua cotação podem resultar em aumento dos custos de insumos importados e alterar as margens de lucro das empresas. Para os exportadores, tais variações podem representar a diferença entre lucro e prejuízo ao final de um trimestre.

A valorização ou desvalorização das moedas altera a competitividade e o planejamento de negócios no país. Crédito: Shutterstock

Já o euro, embora menos proeminente no comércio global, também desempenha um papel relevante. A União Europeia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, e decisões do Banco Central Europeu ou mudanças na economia do bloco têm repercussões diretas por aqui. Porém, tais impactos nem sempre se traduzem imediatamente nos preços das commodities, eles afetam o fluxo de comércio, o interesse por investimentos e as condições de financiamento.

A instabilidade cambial serve como um teste de resistência para as empresas. As bruscas flutuações aumentam os custos de proteção financeira, tornando os projetos mais dispendiosos e menos atrativos. Empresas endividadas em moeda estrangeira ou que dependem de insumos importados são duramente afetadas. Algumas optam por proteger apenas parte de sua exposição, o que pode aliviar as finanças a curto prazo, mas deixa a operação vulnerável em períodos de turbulência.

Quando o real se desvaloriza, os consumidores também sentem o impacto. Produtos importados encarecem e a inflação ganha força. Nesses momentos, o Banco Central do Brasil costuma reagir aumentando as taxas de juros, o que encarece o crédito e pressiona os investimentos produtivos e o mercado de capitais. Decisões tomadas pelo Federal Reserve dos Estados Unidos ou pelo Banco Central Europeu, mesmo distantes, acabam por influenciar esse processo e ajustar as estratégias das empresas e investidores brasileiros.

Projetos de longo prazo, como infraestrutura, energia ou transporte, são particularmente sensíveis a mudanças repentinas nas taxas de câmbio, podendo comprometer sua viabilidade financeira e exigir revisões contratuais. Por isso, tem crescido o interesse por alternativas que facilitem o acesso a financiamentos em moeda local e reduzam os custos de proteção cambial.

Em resumo, temos um contexto caracterizado por tensões comerciais, cadeias produtivas mais curtas e decisões monetárias interconectadas, a gestão do risco cambial deixou de ser apenas uma precaução e se tornou parte essencial da estratégia empresarial. Compreender como as flutuações cambiais afetam custos, receitas e o valor dos ativos é tão crucial quanto monitorar a concorrência e inovar nos produtos.

