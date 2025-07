Sem alteração

Banco Central mantém Selic em 15% ao ano e interrompe ciclo de alta de juros

Ao longo do processo, de setembro do ano passado a junho, foram sete aumentos seguidos, com elevação acumulada de 4,5 pontos percentuais

Publicado em 30 de julho de 2025 às 19:55

BRASÍLIA - O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu por unanimidade nesta quarta-feira (30) manter inalterada a taxa básica de juros em 15% ao ano e interrompeu o ciclo de alta com a Selic no maior nível em 19 anos.>

No comunicado, o colegiado do BC afirmou que o ambiente externo está "mais adverso e incerto" e falou em cautela diante das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.>

Sede do Banco Central, em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O recado vem no mesmo dia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a ordem executiva confirmando a aplicação de sobretaxa de 50% a produtos brasileiros, com uma lista de quase 700 exceções.>

"O comitê tem acompanhado, com particular atenção, os anúncios referentes à imposição pelos EUA de tarifas comerciais ao Brasil, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza", afirmou.>

>

O Copom voltou a chamar atenção para a volatilidade dos ativos financeiros em função da política econômica dos Estados Unidos. "Tal cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes em ambiente de acirramento da tensão geopolítica", disse.>

A guerra comercial aberta pelos Estados Unidos e seus efeitos ainda nebulosos desafiam a atuação dos bancos centrais. Mais cedo, o Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) manteve os juros inalterados no intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano pela quinta vez consecutiva, como amplamente esperado pelo mercado.>

No comunicado, o colegiado do BC reforçou a estratégia de manter a Selic em nível elevado por um longo tempo para assegurar a convergência da inflação à meta. Para o comitê, é necessária uma política de juros em nível "significativamente contracionista" -ou seja, que contribua para a moderação do crescimento da economia- por período "bastante prolongado".>

Com a manutenção dos juros em 15% ao ano, a Selic fica estacionada no maior patamar observado desde julho de 2006. Naquela época, contudo, os juros estavam em trajetória de queda depois de terem atingido o pico de 19,75% ao ano, em 2005, durante o escândalo do mensalão.>

O ciclo de alta de juros durou dez meses, de setembro do ano passado a junho deste ano. Ao longo do período, foram realizados sete aumentos seguidos. Nesse processo, a taxa básica foi de 10,5% a 15% ao ano, acumulando elevação de 4,5 pontos percentuais.>

A Selic começou a subir na gestão de Roberto Campos Neto, cujo mandato terminou em 31 de dezembro de 2024. O primeiro passo foi gradual, com alta de 0,25 ponto percentual (a 10,75% ao ano). O comitê, então, acelerou o passo pela primeira vez e elevou a taxa básica em 0,5 ponto em novembro (a 11,25% ao ano).>

Na decisão que marcou a transição de comando e a despedida de Campos Neto do BC, na última reunião de 2024, o Copom foi mais agressivo e indicou um choque de juros. Em dezembro, fez um aumento de um ponto percentual (a 12,25% ao ano) e sinalizou mais duas altas de mesma intensidade nos encontros seguintes, em janeiro e março.>

No começo da nova gestão, o atual presidente do BC, Gabriel Galípolo, cumpriu a estratégia traçada, com duas altas de um ponto, alçando os juros a 14,25% ao ano em março. Depois disso, o comitê passou a desacelerar o ritmo e subiu a Selic em 0,5 ponto em maio (14,75% ao ano) e em 0,25 ponto em junho (15% ao ano).>

No encontro de junho, o colegiado do BC antecipou prever a interrupção do ciclo de alta de juros -plano que agora se concretizou.>

No comunicado, o Copom sinalizou a manutenção da Selic na próxima reunião, em setembro, para avaliar se a estratégia traçada será suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. "O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária", afirmou.>

O comitê repetiu ainda que se manterá vigilante e poderá ajustar os passos futuros da política monetária, dizendo que não hesitará em retomar o ciclo de altas se julgar necessário.>

A decisão veio em linha com a expectativa consensual do mercado financeiro. Levantamento feito pela Bloomberg mostrou que a manutenção da Selic em 15% ao ano era a aposta dos economistas consultados.>

No ambiente doméstico, desde a última reunião, concretizou-se o primeiro estouro da inflação desde que o sistema de avaliação contínua entrou em vigor, em janeiro deste ano. O BC projeta que o índice volte a ficar abaixo do teto da meta a partir do fim do primeiro trimestre de 2026.>

O objetivo central perseguido pelo BC é 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. A meta de inflação é considerada cumprida se oscilar entre 1,5% (piso) e 4,5% (teto).>

Devido aos efeitos defasados da política de juros sobre a economia, o Copom passa a ter a inflação do primeiro trimestre de 2027 na mira.>

As expectativas de inflação de médio prazo seguem distantes do centro da meta. De acordo com o último boletim Focus, os analistas projetam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) termine 2026 em 4,44%. Para 2027, a estimativa mediana do mercado financeiro segue em 4% pela 23ª semana seguida.>

O Copom, que hoje é composto majoritariamente por representantes indicados pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) -com sete dos nove membros-, volta a se reunir nos dias 16 e 17 de setembro.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta