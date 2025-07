É hora de planejar: o ES diante de um novo ciclo migratório urbano

Sem uma atuação firme do poder público, crescimento do ES pode trazer mais desigualdade, mais pressão sobre os serviços e maior dificuldade de gestão futura. Crédito: Luciney Araújo

O Espírito Santo vive um momento singular de expectativas econômicas. A conjunção de investimentos expressivos em infraestrutura logística e industrial — incluindo terminais portuários, expansão ferroviária, galpões logísticos e novos polos fabris — deve nos reposicionar no cenário nacional como um importante eixo produtivo e de escoamento para o comércio exterior. Mas, junto com as oportunidades, surge um desafio que ainda não ocupa o centro do debate público como deveria: a pressão migratória e seus efeitos sobre o território capixaba. Se o Estado não agir agora, corre o risco de perder o controle sobre a própria transformação que ajuda a impulsionar.

Este novo ciclo de desenvolvimento exigirá uma quantidade significativa de mão de obra, especialmente, qualificada, para sustentar o ritmo de operação dos empreendimentos que estão sendo estruturados. A realidade, no entanto, é que o Espírito Santo não dispõe, hoje, de contingente suficiente com esse perfil técnico e profissional, o que, inevitavelmente, levará à atração de trabalhadores de outros Estados. Esse fluxo de pessoas, ainda incipiente, tende a se intensificar com a consolidação dos investimentos. Tal movimento poderá configurar, na prática, um novo êxodo urbano, com milhares de pessoas se deslocando para cá em busca de oportunidades.

Veja também A importância do planejamento econômico para o futuro do ES

Diferentemente de grandes Estados da federação que dispõem de vastas áreas urbanizáveis, o Espírito Santo tem um território pequeno e já bastante adensado, especialmente nas regiões costeiras. Essa limitação impõe um risco adicional: o de expansão urbana desordenada, com ocupações precárias em áreas de proteção ambiental, zonas de risco e regiões sem infraestrutura adequada. Sem uma atuação firme do poder público, o crescimento pode se dar nos moldes do passado e isso significa mais desigualdade, mais pressão sobre os serviços e maior dificuldade de gestão futura.

A resposta para esse desafio está no planejamento habitacional e urbano, que precisa ser articulado entre os entes municipais e o governo estadual. A antecipação é o ponto-chave: é preciso mapear os territórios que mais vão atrair investimentos e, consequentemente, receber fluxos migratórios (como os entornos dos grandes portos, trechos estratégicos das ferrovias projetadas e regiões com novas instalações industriais) e direcionar para essas áreas ações prioritárias de ordenamento territorial.

É nesse ponto que políticas públicas bem estruturadas ganham protagonismo. Primeiro, para garantir a oferta de moradia adequada e acessível, com estímulo à habitação popular nos locais corretos, evitando a proliferação de assentamentos irregulares. Segundo, para assegurar que esses novos bairros se desenvolvam com infraestrutura urbana básica (saneamento, energia, mobilidade e conectividade) e não se transformem em bolsões de vulnerabilidade ao redor da pujança econômica.

Outro aspecto crucial é o fortalecimento dos serviços públicos essenciais. O atendimento de saúde, já pressionado em muitas cidades capixabas, precisa ser expandido de forma estratégica para acompanhar o crescimento populacional. A estrutura educacional, da creche ao ensino técnico, tem de ser dimensionada com foco no desenvolvimento de capital humano. Já na segurança pública, o planejamento preventivo de efetivo, equipamentos e presença territorial será determinante para evitar o aumento da criminalidade associado ao adensamento urbano desordenado.

Veja também Grandes projetos de mobilidade na Grande Vitória precisam sair do papel

Além disso, a mobilidade urbana deve ser pensada de forma sistêmica, integrada e antecipatória. A tendência é que o adensamento econômico leve a uma intensificação da lógica pendular, com trabalhadores residindo em um município e se deslocando diariamente para outro em busca de emprego, estudo ou acesso a serviços.

Esse fenômeno, já observado nas regiões metropolitanas de Vitória e Linhares, tende a se expandir com a consolidação dos investimentos logísticos e industriais ao longo do litoral e do interior do Estado. Por isso, será fundamental repensar o modelo atual de deslocamento, que ainda depende fortemente do transporte individual e de estruturas viárias sobrecarregadas.

Para que esse crescimento seja sustentável, o Espírito Santo precisa investir em uma integração eficiente entre modais (rodoviário, ferroviário e aquaviário) e ampliar a oferta de transporte coletivo com qualidade, pontualidade e segurança. É necessário modernizar a malha viária intermunicipal, criar corredores de transporte rápido e estimular a adoção de soluções inteligentes de mobilidade, como ônibus elétricos, bilhetagem digital e centros de integração modal.

Municípios hoje considerados periféricos poderão se tornar polos estratégicos da economia capixaba e precisam estar conectados de forma fluida à malha estadual e aos grandes centros urbanos. Ignorar esse movimento seria perpetuar gargalos logísticos urbanos e comprometer não apenas a qualidade de vida, mas também a competitividade do próprio modelo de desenvolvimento que se pretende consolidar.

Veja também ES quer empréstimo de R$ 328 milhões para recuperar estradas

A janela de oportunidade está aberta. O momento exige que a política pública ande no mesmo ritmo do investimento privado, sob risco de o desenvolvimento econômico gerar efeitos colaterais perversos. O Espírito Santo tem a chance de crescer com equilíbrio territorial e inclusão social, mas isso dependerá de um planejamento estruturado, coordenado e com capacidade de antecipação. Trata-se, em última instância, de uma escolha coletiva: permitir que o futuro aconteça por inércia, ou construí-lo com base na inteligência pública, no uso racional do território e no compromisso com uma urbanização mais justa e sustentável.

O ano de 2026 marcará uma escolha decisiva para os rumos do Espírito Santo. Em meio a esse cenário de transformações econômicas e demográficas, eleger um novo governo não pode ser apenas uma disputa por nomes ou slogans, mas uma oportunidade concreta para amadurecer o debate sobre o futuro territorial do Estado. O planejamento urbano e habitacional precisa estar no centro das agendas eleitorais não como promessa genérica, mas como eixo estruturante de programas de governo com metas claras, recursos definidos e integração entre as políticas setoriais.

Mais do que acompanhar o crescimento, o ordenamento territorial é o que garantirá que os frutos desse ciclo de investimentos sejam distribuídos de forma duradoura e equilibrada entre os capixabas. Sem ele, corremos o risco de ver regiões superlotadas e outras abandonadas, com bolsões de pobreza crescendo às margens dos avanços produtivos.

Com ele, podemos transformar oportunidades econômicas em ganhos reais de qualidade de vida, com mobilidade mais eficiente, acesso a serviços públicos, segurança, moradia digna e pertencimento. Que o processo eleitoral seja o espaço para essa discussão madura e estratégica, que vá além do imediato e projete um Espírito Santo mais coeso, resiliente e preparado para o futuro.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais