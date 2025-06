Levantamento do IBGE

Censo 2022: taxa de migração do ES é a sexta maior do país

Pesquisa mostra que o ganho populacional foi de 0,73%, uma média de 15 pessoas de outros Estados chegando todos os dias por aqui num período de cinco anos

Nos movimentos populacionais que acontecem pelo país, o Espírito Santo aparece em sexto lugar na taxa de migração. Para a análise, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , é considerado o local de residência das pessoas cinco anos antes da data de referência da pesquisa, entre 2017 e 2022. Nesse período, o levantamento mostra que o Estado registrou um ganho populacional de 27,9 mil pessoas, o que representa uma contribuição de 0,73% no total de habitantes no período avaliado — uma média de 15 pessoas chegando todos os dias por aqui.>

O Espírito Santo recebeu cerca de 102,4 mil imigrantes, enquanto 74,5 mil deixaram o Estado nos cinco anos anteriores ao Censo 2022, resultando no saldo migratório de 27,9 mil pessoas. Grande parte da origem dos fluxos para o território capixaba corresponde às unidades mais próximas: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Juntas, representam 73,6% do total de imigrantes. >

E é a partir do saldo que se calcula a taxa de migração, que expressa o volume dos fluxos migratórios em relação à população total. Os maiores indicadores foram registrados em Santa Catarina (4,66%), Mato Grosso (2,84%), Goiás (2,65%), Paraíba (0,78%), Paraná (0,74%) e Espírito Santo (0,73%). >

Os dados do censo revelam, ainda, que naquele ano havia 689,6 mil moradores que vieram de outros Estados e se estabeleceram em território capixaba. No fluxo contrário, 497,1 mil pessoas que nasceram no Espírito Santo estavam morando em outras unidades da federação. >