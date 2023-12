2023: o ano mais desafiador para o mercado financeiro e suas lições

O mercado financeiro no Brasil e no mundo enfrentaram altos e baixos em 2023. Crédito: Sean Gladwell

O ano de 2023 revelou-se um dos mais desafiadores dos últimos tempos no que tange aos mercados financeiros. Tanto é verdade que o desempenho dos fundos multimercados, cujos gestores têm liberdade de alocação em diversas classes de ativos e derivativos ao redor do mundo, teve seu pior ano desde a crise de 2008.



No Brasil, o ano começou sob os temores das falas populistas do presidente Lula, que sinalizavam um governo pouco preocupado com as contas públicas, e na direção desastrosa do que foi o período Dilma Rousseff. Entretanto, mais à frente, vimos o pragmatismo prevalecer, com uma boa surpresa no ministro Fernando Haddad, que soube conduzir com habilidade o desafio político de manter as contas relativamente em ordem e aprovar um novo arcabouço fiscal. Assim, quem soube separar os ruídos dos fatos obteve bons retornos no mercado acionário, que, até o momento, apresenta valorização de 18,65% no ano.

O bom desempenho da bolsa se dá principalmente pelo início do ciclo de queda das taxas de juros. Após um tempo prolongado de taxa Selic em 13,75%, o Copom viu as condições necessárias para cortar os juros, que encerram o ano em 11,75%, com mais dois cortes de 0,5% já sinalizados para as próximas reuniões. Cenários de juros em queda, em geral, são positivos para a bolsa, e tudo indica que 2024 continuará a tendência, com o Ibovespa superando a renda fixa novamente.

Por outro lado, quem apostou no dólar não teve um ano feliz. Juros altos não combinam com a moeda americana em alta e, desde que os juros chegaram próximos dos patamares atuais, o dólar segue perdendo força. O Brasil não virou a Venezuela ou a Argentina, tampouco passou perto disso, como muitos pregaram que seria o nosso caminho depois das eleições de 2022. Não faço aqui defesa nenhuma do governo atual, apenas entendo que temos hoje um sistema político em que o Congresso já demonstrou ter força e responsabilidade suficientes para evitar qualquer ruptura maior.

No plano internacional, a economia americana foi o grande ponto de atenção e, talvez, a grande responsável, com sua resiliência, pelo desempenho ruim dos fundos multimercados. Todos esperavam uma recessão e um desempenho ruim da bolsa nos Estados Unidos. Apostaram e isso não se verificou. O FED elevou as taxas de juros para 5%, o que vem trazendo a inflação para baixo, porém sem afetar de forma mais aguda o desempenho do PIB e o desemprego, uma boa surpresa no fim das contas.

Para completar, a chegada da Inteligência Artificial (IA) animou os investidores a comprarem ainda mais ações das Big Techs. Microsoft, Meta e Google tiveram um ano muito bom, sustentando o índice SP500 nas máximas.

A grande decepção do ano certamente foi a China, ou os efeitos da sua reabertura pós-covid que se mostraram bem menos intensos do que o esperado. Isso acabou sendo positivo, pois manteve a inflação global sob controle. Uma explosão na demanda por commodities, como o petróleo, poderia ter efeito forte sobre a inflação ao redor do mundo, o que demandaria juros ainda mais altos pelos Bancos Centrais.

A tônica neste fim de ano segue sendo uma expectativa de queda dos juros nos Estados Unidos no ano que vem, o que vem impulsionando o mercado acionário e gerando expectativas de uma Selic menor no fim do ciclo de cortes já iniciado. Isso deve se manter no início de 2024, com o mercado se adequando a cada novo indicador de inflação, desemprego e PIB americanos. As questões fiscais do Brasil, que são ponto de atenção, devem seguir em segundo plano.

Para encerrar, alguns aprendizados que 2023 nos proporcionou:

Multimercados tiveram um ano excelente em 2022, o que não garantiu uma boa performance em 2023. Ou seja, não busque o fundo com maior retorno nos últimos 12 meses para alocar o seu capital;

A economia americana é realmente diferenciada. Pense algumas vezes antes de apostar contra ela;

Política e finanças não conversam tanto quanto a maioria pensa. Saber separar os ruídos dos fatos que realmente fazem preço fez toda a diferença em 2023;

Esteja sempre atento aos ciclos de juros, tanto no Brasil quanto no exterior. A taxa de juros é a variável mais relevante para o desempenho do mercado acionário;

O cenário internacional pode ser muito mais relevante do que o doméstico para precificação dos ativos no mercado financeiro brasileiro.

Um Feliz Natal a todos e um 2024 cheio de paz, saúde, alegrias, prosperidade e ótimas oportunidades no mercado de capitais para rentabilizar a nossa suada poupança.

