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Mercado

Um ano de renda fixa em um mês de Bolsa

A crescente complexidade do mercado financeiro, marcada pela volatilidade e maior presença de algoritmos, torna desafiador para investidores navegar nesse ambiente

Públicado em 

04 dez 2023 às 09:00
Andre Motta

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Andre Motta

Ações da Vale na Bolsa de Valores também fazem parte do leilão da Justiça Federal de Vitória
Ações da Vale na Bolsa de Valores também fazem parte do leilão da Justiça Federal de Vitória Crédito: Divulgação
Em novembro, o Ibovespa - índice referência do mercado acionário brasileiro - teve uma valorização notável de 12,5%, superando os rendimentos acumulados no ano do CDI, benchmark da renda fixa, que atingiu 12,1%. Apesar dos ganhos expressivos, é intrigante notar que, do total acumulado em 2023 (superior a 16%), apenas dois meses, junho e novembro, são responsáveis por todo o retorno anual. Assim, quem ficou de fora de um desses dois meses não absorveu os bons ganhos que o mercado acionário entregou até agora, pelo contrário está negativo em 5%.
A crescente complexidade do mercado financeiro, marcada pela volatilidade, maior presença de algoritmos e práticas como vendas a descoberto, torna desafiador para investidores, mesmo os profissionais, navegar nesse ambiente. A evidente busca por rendimentos expressivos, muitas vezes, leva investidores a estratégias de curto prazo, como operações de compra e venda rápidas.
No entanto, é crucial reconhecer que o mercado de ações representa partes de empresas reais, e o sucesso requer uma abordagem de investimento mais estratégica e a longo prazo.
Com a Bolsa indicando um novo ciclo de alta, é comum que investidores busquem retornos rápidos, desejando uma "renda fixa turbinada". Contudo, a realidade mostra que essa busca por ganhos imediatos muitas vezes resulta em frustração e perdas. Minha experiência mostra que a grande maioria que busca esse caminho geralmente desiste após algum tempo, perdendo dinheiro, mesmo em períodos em que o mercado foi positivo.
É vital lembrar que o mercado acionário é um veículo para participar do sucesso de empresas sólidas, sendo um investimento de médio a longo prazo, onde se tornar sócio de companhias bem-sucedidas é a chave para colher benefícios consistentes.
Muitas vezes, o investidor iniciante compra algumas ações na expectativa de que todas apresentem alguma valorização. Assim, vende com algum lucro, 5%, 8%, 10%, e depois busca novas ações que vão engatar um novo período de alta, entregando retornos similares. No entanto, temos alguns problemas: muitas vezes, as ações interrompem o período de alta e começam a cair.
No negativo, o investidor iniciante recusa-se a realizar prejuízos e fica preso nessas ações por longos períodos. Ou, quando vende as ações, logo em seguida, acha que novas estarão aguardando com a mesma força de alta, o que é um erro. O mercado, como um todo, já subiu, e o retorno à média seria o normal. No entanto, por medo de "perder a festa", o investidor iniciante faz suas compras, muitas vezes perto do topo do mercado.
A adrenalina de operações de curto prazo pode ser emocionante, mas a emoção pode ser uma armadilha perigosa. A euforia de ganhos rápidos pode levar a decisões impulsivas e prejuízos. É essencial resistir ao apelo do ganho fácil e focar em estratégias fundamentadas. O trade pelo trade é como o jogo em um cassino, no longo prazo a banca sempre será vencedora.
A Bolsa, sendo uma arena de empresas estabelecidas, oferece oportunidades reais de crescimento. Enquanto 2024 se desenha como um ano promissor para o mercado, é crucial adotar uma abordagem de investimento consciente, longe da busca por lucros rápidos. A verdadeira riqueza se constrói investindo de maneira sólida e consistente, valorizando a poupança acima da inflação e superando os retornos oferecidos pela renda fixa tradicional.

Andre Motta

Formado em engenharia civil pela Ufes, pós-graduado em Finanças pelo IBMEC-MG e com mestrado em Administração pela Fucape, geriu o clube de investimentos Investvix entre 2011 e 2015. É assessor de Investimentos na Valor Investimentos desde 2016

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