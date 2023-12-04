Um ano de renda fixa em um mês de Bolsa

Ações da Vale na Bolsa de Valores também fazem parte do leilão da Justiça Federal de Vitória Crédito: Divulgação

Em novembro, o Ibovespa - índice referência do mercado acionário brasileiro - teve uma valorização notável de 12,5%, superando os rendimentos acumulados no ano do CDI, benchmark da renda fixa, que atingiu 12,1%. Apesar dos ganhos expressivos, é intrigante notar que, do total acumulado em 2023 (superior a 16%), apenas dois meses, junho e novembro, são responsáveis por todo o retorno anual. Assim, quem ficou de fora de um desses dois meses não absorveu os bons ganhos que o mercado acionário entregou até agora, pelo contrário está negativo em 5%.

A crescente complexidade do mercado financeiro, marcada pela volatilidade, maior presença de algoritmos e práticas como vendas a descoberto, torna desafiador para investidores, mesmo os profissionais, navegar nesse ambiente. A evidente busca por rendimentos expressivos, muitas vezes, leva investidores a estratégias de curto prazo, como operações de compra e venda rápidas.

No entanto, é crucial reconhecer que o mercado de ações representa partes de empresas reais, e o sucesso requer uma abordagem de investimento mais estratégica e a longo prazo.

Com a Bolsa indicando um novo ciclo de alta, é comum que investidores busquem retornos rápidos, desejando uma "renda fixa turbinada". Contudo, a realidade mostra que essa busca por ganhos imediatos muitas vezes resulta em frustração e perdas. Minha experiência mostra que a grande maioria que busca esse caminho geralmente desiste após algum tempo, perdendo dinheiro, mesmo em períodos em que o mercado foi positivo.

É vital lembrar que o mercado acionário é um veículo para participar do sucesso de empresas sólidas, sendo um investimento de médio a longo prazo, onde se tornar sócio de companhias bem-sucedidas é a chave para colher benefícios consistentes.

Muitas vezes, o investidor iniciante compra algumas ações na expectativa de que todas apresentem alguma valorização. Assim, vende com algum lucro, 5%, 8%, 10%, e depois busca novas ações que vão engatar um novo período de alta, entregando retornos similares. No entanto, temos alguns problemas: muitas vezes, as ações interrompem o período de alta e começam a cair.

No negativo, o investidor iniciante recusa-se a realizar prejuízos e fica preso nessas ações por longos períodos. Ou, quando vende as ações, logo em seguida, acha que novas estarão aguardando com a mesma força de alta, o que é um erro. O mercado, como um todo, já subiu, e o retorno à média seria o normal. No entanto, por medo de "perder a festa", o investidor iniciante faz suas compras, muitas vezes perto do topo do mercado.

A adrenalina de operações de curto prazo pode ser emocionante, mas a emoção pode ser uma armadilha perigosa. A euforia de ganhos rápidos pode levar a decisões impulsivas e prejuízos. É essencial resistir ao apelo do ganho fácil e focar em estratégias fundamentadas. O trade pelo trade é como o jogo em um cassino, no longo prazo a banca sempre será vencedora.