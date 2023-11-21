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Economia

A bomba previdenciária: desafios e soluções

Os brasileiros com 50 anos ou menos hoje receberão pensões significativamente menores do que seus pais quando se aposentaram, e pouca gente está atenta a isso

Públicado em 

21 nov 2023 às 08:10
Andre Motta

Colunista

Andre Motta

Previdência Social, INSS
Previdência Social, INSS Crédito: Divulgação/Governo federal
Com o envelhecimento da população brasileira e a falta de crescimento econômico do país, fomos forçados a efetuar reformas em nossos sistemas previdenciários públicos, reduzindo o potencial de renda da maior parte da população na aposentadoria. Os brasileiros com 50 anos ou menos hoje receberão pensões significativamente menores do que seus pais quando se aposentaram, e pouca gente está atenta a isso.
Vou me concentrar aqui na questão do INSS, cuja regra se aplica à maioria da nossa população, que não dispõe de uma previdência complementar.
Trabalhar mais para ter direito aos benefícios:
- A idade mínima para homens hoje é de 65 anos e para mulheres, 62 anos, podendo ser revisadas para cima no futuro.
Viver mais e a necessidade de recursos adicionais:
- Com o avanço tecnológico da medicina, teremos tratamentos e medicamentos mais eficazes, aumentando nossa expectativa de vida. Vivendo mais tempo aposentados, precisaremos de mais recursos para nosso sustento.
Desafio do teto do INSS:
- O teto bruto do INSS é R$ 7.507,49, correspondendo a 5 salários base, insuficiente para custear as despesas de muitas famílias. A mensalidade individual de um bom plano de saúde para a terceira idade pode consumir 20% disso.
Dificuldade em aposentar-se pelo teto:
- Quase ninguém se aposentará pelo valor do teto do INSS, exigindo 40 anos de contribuição. O cidadão precisará ter recolhido, com base em 5 salários, ininterruptamente para a previdência dos 25 aos 65 anos.
Assim, nós brasileiros teremos duas opções: ou seguir trabalhando na velhice após os 65 anos, se o mercado de trabalho permitir, ou criar nosso próprio sistema previdenciário complementar, efetuando uma poupança regular do que recebemos como remuneração pelo nosso trabalho e investindo com eficiência e responsabilidade esses recursos.
Se você ainda não fez um planejamento financeiro, não reservou como uma despesa mensal um depósito para sua poupança de aposentadoria, não demore a fazer isso. Quanto mais cedo começar, menor será a necessidade de poupança mensal.
Os juros compostos de uma boa aplicação financeira fazem verdadeiras fortunas para quem tem disciplina e paciência de acumular por longos prazos. R$ 1.000 mensais por 20 anos, com as taxas médias de retorno do Brasil, podem resultar num montante total de R$ 1,2 milhão; se estendermos para 25 anos, este valor quase dobra, chegando a R$ 2,3 milhões.
Este é um dos motivos que me faz focar tanto na questão dos dividendos, hoje para mim a forma mais equilibrada de garantir uma renda futura para a aposentadoria. Conseguimos juros compostos duas vezes, pelo reinvestimento dos dividendos que recebemos e pelo crescimento destes dividendos, seja pelos lucros das empresas crescerem com o tempo (no caso de empresas) ou pelos aluguéis serem anualmente reajustados (no caso dos fundos imobiliários).
Hoje, os aposentados possuem uma renda média superior a boa parte da população, pois muitos puderam se aposentar cedo e com vencimentos razoáveis, com boa saúde e capacidade intelectual se mantiveram no mercado de trabalho, acumulando duas rendas e sustentando suas famílias por muitos anos, as regras permitiam isso. 
Infelizmente, o Brasil não consegue mais nos proporcionar isso; teremos uma realidade bem diferente 20 anos à frente. Os aposentados terão renda menor e estarão mais velhos, o que dificultará a permanência no mercado de trabalho. Você não quer ter de regredir na sua qualidade de vida quando se aposentar certo? Então, comece logo seu projeto de previdência complementar!

Andre Motta

Formado em engenharia civil pela Ufes, pos-graduado em Financas pelo IBMEC-MG e com mestrado em Administracao pela Fucape, geriu o clube de investimentos Investvix entre 2011 e 2015. E assessor de Investimentos na Valor Investimentos desde 2016

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