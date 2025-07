Conteúdo de Marca

Websérie "Ilha de Sabores": Orla de Camburi se transforma e vira vitrine da gastronomia capixaba

No último episódio da Websérie, o creator Bruninho Andrade mostra as melhores da principal orla de Vitória, que atrai famílias, esportistas e amantes da boa comida

Publicado em 10 de julho de 2025 às 18:46

Com seis quilômetros de extensão e uma beleza natural característica, a praia de Camburi vive um novo momento. A orla, um dos cartões-postais mais icônicos da Capital, é um convite ao lazer, prática de esportes, passeios e, claro: prato cheio para quem quer saborear o melhor da gastronomia capixaba a beira-mar. No último episódio da websérie "Ilha de Sabores", que conta diferentes histórias em quatro cantinhos que são símbolos da gastronomia e cultura de Vitória, o creator Bruninho Andrade mostra todas as belezas e potencialidades que Camburi tem a oferecer. >

Com a requalificação feita pela Prefeitura no programa “Vitória de Frente Para o Mar”, que somou investimentos de R$ 1 bilhão em todas as obras realizadas, a região que une natureza, movimento e sabor, tornou-se ainda mais convidativa. >

O endereço recebeu investimentos em infraestrutura e lazer, como iluminação de LED, academias ao ar livre, novas ciclovias, parquinhos infantis e outras reformas que melhoraram a experiência de quem frequenta a praia. >

Praia de Camburi atrai apaixonados por esporte e atividades ao ar livre Crédito: Mauricio Jacob

“Camburi é a principal orla da nossa cidade. Você valorizar a orla, trazer revitalização, ver famílias ocupando o espaço, é muito saudável. Hoje a gente vê uma orla bem cuidada, com opções para fazer esporte, passear com a família e aproveitar com conforto”, comenta Pedro Paulo, empresário e personagem do último episódio da Websérie “Ilha de Sabores”. >

>

Ainda de acordo com Pedro, a gastronomia local conquistou um destaque e é obrigatória para quem vem visitar Camburi. “A gastronomia é o grande segredo. O ideal é ser especialista em alguma coisa, ter conceito, ser fiel ao propósito. Sempre buscamos trazer novidades e acompanhar o que o mercado pede”, complementa. >

Para conferir o quarto e último episódio da websérie e ver quais são os melhores jeitos de aproveitar a Orla de Camburi e seus sabores, é só dar play no episódio acima.>

