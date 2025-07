Conteúdo de Marca

Websérie "Ilha de Sabores": Curva da Jurema une a tradição e modernidade na gastronomia

No segundo episódio da Websérie "Ilha de Sabores", o creator Diego Araújo mostra o que há de melhor na orla da praia que virou point gastronômico da Capital

Não tem como negar: a boa gastronomia é um dos principais diferenciais do povo brasileiro, e é claro que os capixabas não ficariam para trás. Melhor ainda quando os ingredientes se juntam a um visual deslumbrante e convidativo aos momentos que ficarão marcados para sempre na memória – e no paladar. >

É exatamente essa a proposta da Curva da Jurema, conhecida praia da Capital que tornou-se polo gastronômico ao unir os pratos típicos capixabas, como a moqueca e arroz de polvo, a combinações modernas que exploram os sabores de forma variada, a exemplo dos hambúrgueres de frutos do mar e drinques tropicais. >

Para Fabricio Coradello, proprietário de um restaurante na orla do local, é a fusão de vários mundos que o torna tão especial. “A Curva é um local turístico, um cartão postal que recebe turistas que procuram a gastronomia típica capixaba e também moradores da cidade que vêm em busca de uma gastronomia mais autoral”, pontua. >

Fabricio é o segundo personagem da série "Ilha de Sabores", que narra diferentes histórias em quatro points da gastronomia e turismo na Capital capixaba Neste episódio, o empresário relata sua paixão pela Curva da Jurema e suas expectativas com a revitalização da orla para o creator Diego Araújo.>

As obras realizadas tanto na Curva quanto nos demais cantinhos especiais da Capital fazem parte do programa “Vitória de Frente Para o Mar”, que vai interligar a baía continental à orla de Camburi, beneficiando 25 bairros. Com investimento de R$ 1 bilhão, o projeto prevê a construção de deques, atracadouros, arquibancadas alagáveis e espaços destinados à prática de caminhadas, corridas e passeios de bicicleta.>