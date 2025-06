Conteúdo de Marca

Websérie "Ilha de Sabores": moqueca é prato cheio para turistas e moradores na Ilha das Caieiras

A Websérie "Ilha de Sabores" vai acompanhar quatro cantinhos da Capital para descobrir o que há de melhor na gastronomia e no turismo. No primeiro episódio, a creator Natizinha mostra as belezas e os sabores da Ilha das Caieiras

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Prefeitura de Vitória

Publicado em 29 de junho de 2025 às 11:20

O fogão acende, a panela de barro esquenta e de repente a cozinha é tomada pelo aroma da cebola, alho, tomate, coentro, cebolinha e do peixe borbulhando no azeite. Da alquimia dos produtos, nasce um dos pratos mais tradicionais do Espírito Santo: a moqueca. Não tem jeito, ela é legitimamente capixaba e carrega a história Estado em cada colherada. É nessa mistura de sabores que as memórias são criadas e vidas podem ser transformadas. >

Bia Souza Neves, de 52 anos, por exemplo, é moradora da Ilha das Caieiras, em Vitória, desde os 5 anos de idade. Cresceu na região pescando com os pais peixe, camarão, catando siri e diversos outros mariscos que usavam para as refeições em família. Não só ela cresceu, como a região também. Viu a transformação da Ilha em um dos polos gastronômicos de Vitória e dos pratos de família, montou o próprio negócio. >

Bia Souza Neves é moradora da Ilha das Caieiras, em Vitória, desde os cinco anos de idade e dona de um restaurante na região há 24. Crédito: Divulgação

Dona de um restaurante na região há quase 25 anos, Bia é a primeira personagem da série "Ilha de Sabores", que narra diferentes histórias em quatro cantinhos da Capital capixaba para descobrir o que há de melhor na gastronomia e no turismo. Neste episódio, Bia relata sua relação com o lugar para a creator Natizinha.>

“A gente aprendeu a fazer moqueca para sobreviver. Mas aí eu vi que a Ilha estava começando a se desenvolver, tinha poucos restaurantes, então percebi uma oportunidade. Tudo era bem pequeno, estrada de terra e então montei esse restaurante”, conta a proprietária. >

>

A moqueca carrega, além de muito sabor, histórias marcantes para os capixabas Crédito: Divulgação

No episódio, Bia revela que quando começou o restaurante, a região era outra, ainda pouco desenvolvida. Hoje, com os investimentos e, principalmente, com a reforma da orla pela Prefeitura de Vitória, a situação é outra. Com a melhora da infraestrutura, o número de turistas, inclusive de fora do país, aumentou e, para ela, a expectativa é que Ilha das Caieiras cresça ainda mais. >

As obras fazem parte do programa "Vitória de Frente Para o Mar", que contempla 25 bairros e vai ligar a baía continental à orla de Camburi, abrindo uma nova frente de oportunidades de turismo, lazer e contemplação das belezas na cidade. O investimento soma R$ 1 bi e compreende a construção de deques, atracadouros, arquibancadas alagáveis e áreas para prática de caminhadas, corridas e passeios de bike. Os investimentos têm foco na criação de novas oportunidades de negócios, turismo e lazer, especialmente para as comunidades diretamente localizadas nas áreas que estão recebendo as intervenções da Prefeitura de Vitória. >

A revitalização na Ilha das Caieiras faz parte de um projeto da prefeitura que contempla 25 bairros e prevê um investimento de mais de R$ 1 bilhão em 15,5 quilômetros da baía de Vitória. Crédito: Divulgação

“Isso é a minha vida. Não só a minha, mas como da minha família e de quem trabalha aqui. Com o dinheiro que eu ganho eu tenho a minha casa própria, meu carro e uma vida estável. O peixe, o marisco e o manguezal me proporcionaram tudo isso”, conta. >

Para conferir o primeiro episódio da Websérie, conhecer mais um pouco da região e da história da Bia, basta dar play no episódio que está no início deste conteúdo. >

Prefeitura de Vitória

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta