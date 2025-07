Conteúdo de Marca

Websérie "Ilha de Sabores": cultura e gastronomia são coração de Jesus de Nazareth

Em mais um episódio da Websérie "Ilha de Sabores", a creator Dani Carla mostra todas as belezas de Jesus de Nazareth, um dos bairros da capital que respiram arte e bons sabores

Publicado em 9 de julho de 2025 às 14:56

Cultura, gastronomia e turismo. Esses são os principais elementos que formam o bairro Jesus de Nazareth, um dos cantinhos da Capital que atraem cada vez mais visitantes que buscam conhecer o que Vitória tem de melhor.

Andando pela comunidade, é possível encontrar praias de águas cristalinas com animais marinhos, uma vista deslumbrante da baía de Vitória e sabores que ficam marcados para sempre no paladar. No passeio com guia turístico, autorizado e regulamentado pela própria prefeitura, ainda é possível conhecer a fundo toda a história da região, recheada de arte, música e, claro, culinária.

“O tour para ver o pôr do sol ou a lua cheia termina sempre com uma moqueca, servida com uma linda paisagem. O turismo é uma forma de potencializar tudo o que temos de positivo no bairro”, conta Fernando Ribeiro, que é cria da comunidade, trabalha como guia turístico há 15 anos e também é um dos personagens do terceiro episódio da websérie “Ilha de Sabores”, que narra diferentes histórias em quatro points da gastronomia e turismo na Capital capixaba.

E não são apenas os visitantes que ficam encantados com Jesus de Nazareth: os moradores também fazem questão de demonstrar todo o orgulho que sentem em fazer parte da comunidade. Esse é o caso de Russinho, um dos moradores do bairro.

Jesus de Nazareth, em Vitória, recebeu investimentos para aumentar potencial turístico Crédito: Mauricio Jacob

As obras realizadas em Jesus de Nazareth, que potencializaram o turismo da região, fazem parte do programa “Vitória de Frente Para o Mar”, que vai interligar a baía continental à orla de Camburi, beneficiando 25 bairros. Com investimento de R$ 1 bilhão, o projeto prevê a construção de deques, atracadouros, arquibancadas alagáveis e espaços destinados à prática de caminhadas, corridas e passeios de bicicleta.

A iniciativa tem como objetivo impulsionar o turismo, o lazer e a geração de novos negócios, com atenção especial às comunidades situadas nas áreas diretamente impactadas pelas intervenções.

“Para mim, viver e morar aqui no bairro é uma satisfação enorme. Nos finais de semana, a gente fala que nosso bairro é só lazer, só alegria, e isso é muito satisfatório”, comenta Russinho.

Para conferir o terceiro episódio da websérie, ver tudo que Jesus de Nazareth tem para oferecer de belezas e conhecer mais das histórias de Russinho e Fernando, é só dar play no episódio que está no início da matéria.

