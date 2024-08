Conteúdo de Marca

Podcast Bem Envelhecer: a idade é um limitador para a prática de exercício físico?

Os benefícios que a prática esportiva promove na saúde e no bem-estar são inúmeros e, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de se dedicar a algum exercício ao longo da vida, nem tudo está perdido

Se você já sentiu que não tem mais idade para praticar alguma atividade física, o sétimo episódio do podcast Bem Envelhecer MedSênior é exatamente para você. Os benefícios que a prática esportiva promove na saúde e no bem-estar são inúmeros e, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de se dedicar a algum exercício ao longo da vida, nem tudo está perdido. Sempre é tempo de começar.

É justamente o que esclarece o geriatra e superintendente de Medicina Preventiva na MedSênior, Roni Mukamal, e o convidado especial da edição, o educador físico Marcio Vago. Confira no vídeo acima o episódio na íntegra.

O objetivo do podcast é contribuir com informações para o bem-estar ao longo da vida. Tudo para te mostrar que é possível envelhecer melhor e com mais saúde.

Episódio 6

Com o aumento da expectativa de vida, a população sênior está mais ativa e pode doar tempo, trabalho, sabedoria e talento. O voluntariado na terceira idade ajuda a combater o isolamento social, promove o senso de comunidade e melhora a saúde mental. Entender os benefícios de ser um voluntário foi justamente o tema do sexto episódio.

Para mostrar os benefícios de ser solidário, a técnica de vôlei Katia Siquara foi a convidada especial da edição, que também contou com a participação do geriatra e superintendente de Medicina Preventiva na MedSênior, Roni Mukamal. Katia lidera o projeto Viva Vôlei, onde a prática do esporte é voltada para idosas e, por isso, a modalidade é adaptada. De acordo com ela, se envolver de forma voluntária a deixa mais viva e com mais energia. Clique aqui e confira acima o episódio na íntegra.

Episódio 5

O medo excessivo de envelhecer tem nome e se chama gerascofobia. Esse temor gera ansiedade extrema, o que afeta a saúde mental e compromete a qualidade de vida. Estratégias de como lidar com esse medo e os sintomas de quando esse temor está ficando cada vez mais sério foram discutidos no quinto episódio.

A edição contou com a participação especial do psiquiatra e psicogeriatra Luan Pogian, além do Roni Mukamal, e o diretor de Marketing da MedSênior, Maycon Oliveira. Clique aqui e confira o quinto episódio na íntegra.

Episódio 4

No quatro episódio, o tema foi inclusão no universo digital diante de tantas evoluções tecnológicas. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve um crescimento no acesso à internet entre as pessoas com 60 anos ou mais. Em 2022, eram 62,1% de usuários, índice superior aos 57,5% de 2021 e cerca de 2,5 vezes maior que os 24,7% de 2016.

O cenário já apresentou uma melhora, mas ainda há um caminho pela frente. O fundador da MoveAge, uma startup focada no envelhecimento Ativo (eA), Rodrigo Luiz Vancini, foi o convidado especial do podcast. Clique aqui e confira o episódio na íntegra.

Episódio 3

Você já ouviu falar na expressão economia prateada? Esse conceito está relacionado com tudo que gira em torno do movimento econômico do público 50+. Ou seja, todos os produtos e serviços voltados para os consumidores mais sêniores. E o curioso é que a referência ao prateado é justamente pelo tom dos cabelos grisalhos.

Aliás, a expectativa é que até 2035 o Brasil tenha uma maior camada de população idosa do que de população jovem, o que tem sido chamado de pirâmide etária invertida. Esse movimento tem gerado oportunidade de negócio tanto de empresas e startups que estão empreendendo com foco no público maduro, como de empresas que estão adaptando os produtos e serviços considerando os consumidores 50+.

Para aprofundar o tema, o fundador e CEO da SeniorLab Mercado e Consumo 60+ e professor de Marketing 60+, Martin Henkel, foi o convidado especial do terceiro episódio. Clique aqui e confira o episódio na íntegra.

Episódio 2

No segundo episódio do Bem Envelhecer, a discussão foi sobre as blue zones, áreas famosas por terem moradores com mais de 100 anos. Você já pensou que é possível ter um século de vida? É claro que para chegar no centenário é preciso ter alguns hábitos que fazem a diferença na saúde, como praticar exercício físico regularmente, frequentar atividades de grupo e manter laços familiares.

Como funcionam as blue zones e de que forma podemos nos inspirar nelas foi a questão-chave do episódio, que contou com a participação do médico Thiago Maia e do geriatra Roni Chaim Mukamal. Os especialistas ainda dividiram a mesa com o Deomar Bittencourt Pereira Junior, de 80 anos, que revelou detalhes da sua própria experiência em uma vida longeva, cercado dos familiares. Clique aqui e confira o segundo episódio.

Episódio 1

No primeiro episódio, a espiritualidade, que é um estado mental e emocional que guia nossas atitudes e pensamentos, foi o tema discutido no podcast. A espiritualidade está ligada à busca por um propósito e sentido na vida. É por isso que ela ajuda na saúde das pessoas e contribui para o envelhecimento saudável.

Para mostrar na prática como a espiritualidade é capaz de fazer a diferença na vida das pessoas, a cabeleireira Mitsi Mary de Almeida Rocha Rossi, de 65 anos, foi a convidada da estreia. Ela revelou como lidou com a morte do filho e, diante da trágica notícia, reagiu de maneira inspiradora. Clique aqui e confira o episódio na íntegra.

