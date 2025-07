Conteúdo de Marca

Jovem Aprendiz Senac-ES é oportunidade real de inserção no mercado de trabalho para jovens capixabas

Com o Jovem Aprendiz do Senac, jovens são capacitados e encaminhados para primeiro emprego; empresas conveniadas ao Senac ainda podem usufruir de vagas gratuitas

Publicado em 21 de julho de 2025

Jovem Aprendiz do Senac-ES é oportunidade para jovens em busca do primeiro emprego Crédito: Divulgação/Senac-ES

Em um cenário em que o mercado de trabalho exige cada vez mais preparo e qualificação, o Programa Jovem Aprendiz do Senac-ES se destaca por oferecer muito mais do que ensino profissional: promove a inserção protegida e responsável de jovens no mundo do trabalho, com ganhos concretos tanto para os aprendizes quanto para as empresas. >

Somente em 2024, mais de 98 mil jovens foram contratados como aprendizes no Brasil, um crescimento de quase 12% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. No Espírito Santo, o Senac-ES atua de forma estratégica e comprometida para contribuir nesse cenário, com a missão de transformar vidas por meio da qualificação profissional e da promoção de trajetórias de sucesso.>

Muito além da formação técnica

O Programa Jovem Aprendiz é uma das principais ferramentas de inclusão produtiva no país. No Senac-ES, o foco está na formação integral do jovem, com metodologia que articula teoria, prática e acompanhamento constante. >

“Acreditamos no poder transformador da educação profissional para mudar trajetórias e ampliar horizontes. O Programa Jovem Aprendiz é um exemplo concreto desse compromisso: um programa que conecta jovens a novas possibilidades, fortalece competências e aproxima a qualificação profissional das realidades locais”, afirma a diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra.>

>

Voltado, prioritariamente, para jovens de 14 a 18 anos incompletos, o programa oferece cursos alinhados às necessidades atuais das empresas nas áreas de comércio, serviços, turismo, saúde, logística, vendas, alimentação e mais. As aulas teóricas são realizadas nas unidades do Senac-ES e a prática acontece dentro da empresa, com carga horária de 4 horas diárias.>

Parceria com empresas é fundamental

Empresas com sete ou mais colaboradores têm, por lei, a obrigação de contratar aprendizes em número proporcional ao seu quadro de funcionários. No entanto, para Rosely de Souza, analista de educação profissional do Senac-ES, a obrigatoriedade se transforma em uma oportunidade estratégica.>

“A formação oferecida no Programa Jovem Aprendiz ajuda a empresa a aperfeiçoar um profissional desde o início, com base nos seus valores e na sua cultura organizacional. É um investimento no presente e no futuro do negócio. Uma transformação de vida das juventudes", pontua.>

Rosely, inclusive, é um exemplo da transformação proporcionada pelo Programa. A analista ingressou como aprendiz em 2012 e, anos depois, se formou em Serviço Social, conquistando espaço profissional dentro do próprio Senac-ES.>

“Venho de uma família numerosa e fui a única a alcançar a graduação. O Programa me abriu portas e me deu autonomia para sonhar e realizar", conta.>

Acompanhamento e coerência entre teoria e prática

No Senac-ES, o diferencial está no olhar cuidadoso com cada etapa da aprendizagem. As empresas são acompanhadas pela equipe da instituição, que promove reuniões técnicas, orienta a construção do Plano de Atividades Práticas e garante que o conteúdo vivido no dia a dia do trabalho dialogue com o conteúdo teórico das aulas. >

“Nosso compromisso é com a formação completa do jovem e com o suporte técnico à empresa parceira. A aprendizagem precisa ter sentido para ambos”, destaca Ana Cláudia Schmittid, gerente de Oferta Educacional e Social do Senac-ES.>

Facilidade para empresas e vagas gratuitas disponíveis

O programa Jovem Aprendiz é gratuito para empresas contribuintes do Sistema S, que podem solicitar vagas nas reuniões periódicas de credenciamento. Já as empresas não contribuintes ou que desejam atender toda a cota de aprendizes com turmas especiais, podem optar pela modalidade comercial, conhecida como Programa de Aprendizagem Especial, com investimentos próprios e condições customizadas. >

Vale ressaltar que a contratação dos jovens é responsabilidade das empresas, cabendo ao Senac-ES o papel de entidade formadora, responsável pelo processo educativo e acompanhamento. “Para o Senac-ES, essa iniciativa significa investir no futuro das juventudes e na construção de uma sociedade mais justa e preparada para os desafios do mundo do trabalho”, afirmou Dianimer Dutra.>

Jovem Aprendiz Senac - ES

Presente em todo o Espírito Santo com 12 unidades fixas e apoio de espaços parceiros como o Sesc-ES, o Senac-ES alcança municípios em que não há sede própria, ampliando o acesso ao Programa Jovem Aprendiz em todo o estado. Em 2023, mais de 4 mil jovens capixabas participaram do programa, iniciando sua trajetória profissional com segurança, apoio e formação de qualidade. >

