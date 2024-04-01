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Podcast Bem Envelhecer: como a economia prateada movimenta negócios

Para falar sobre o assunto, o fundador e CEO da SeniorLab Mercado e Consumo 60+ e professor de Marketing 60+, Martin Henkel, foi o convidado especial do episódio
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

01 abr 2024 às 16:54

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 16:54

Você já ouviu falar na expressão economia prateada? Esse conceito está relacionado com tudo que gira em torno do movimento econômico do público 50+. Ou seja, todos os produtos e serviços voltados para os consumidores mais sêniores. E o curioso é que a referência ao prateado é justamente pelo tom dos cabelos grisalhos.
Aliás, a expectativa é que até 2035 o Brasil tenha uma maior camada de população idosa do que de população jovem, o que tem sido chamado de pirâmide etária invertida. Esse movimento tem gerado oportunidade de negócio tanto de empresas e startups que estão empreendendo com foco no público maduro, como de empresas que estão adaptando os produtos e serviços considerando os consumidores 50+.
Para aprofundar o tema, o fundador e CEO da SeniorLab Mercado e Consumo 60+ e professor de Marketing 60+, Martin Henkel, foi o convidado especial do terceiro episódio do podcast Bem Envelhecer MedSênior, que também contou com a participação do  líder de Inovação e Novos Negócios da MedSênior, Thiago Maia, e do diretor de Marketing da MedSênior, Maycon Oliveira.
Os especialistas tiraram várias dúvidas sobre o assunto e destacaram como a economia prateada é promissora. Confira acima o episódio na íntegra. O objetivo do podcast é contribuir com informações para o bem-estar ao longo da vida. Tudo para te mostrar que é possível envelhecer melhor e com mais saúde.

Episódio 2

No segundo episódio do Bem Envelhecer, a discussão foi sobre as blue zones, áreas famosas por terem moradores com mais de 100 anos. Você já pensou que é possível ter um século de vida? É claro que para chegar no centenário é preciso ter alguns hábitos que fazem a diferença na saúde, como praticar exercício físico regularmente, frequentar atividades de grupo e manter laços familiares.
Como funcionam as blue zones e de que forma podemos nos inspirar nelas foi a questão-chave do episódio, que contou com a participação do Thiago Maia e do médico geriatra Roni Chaim Mukamal. Os especialistas ainda dividiram a mesa com o Deomar Bittencourt Pereira Junior, de 80 anos, que revelou detalhes da sua própria experiência em uma vida longeva, cercado dos familiares.
Clique aqui e confira o segundo episódio.

Episódio 1

No primeiro episódio, a espiritualidade, que é um estado mental e emocional que guia nossas atitudes e pensamentos, foi o tema discutido no podcast. A espiritualidade está ligada à busca por um propósito e sentido na vida. É por isso que ela ajuda na saúde das pessoas e contribui para o envelhecimento saudável.
Para mostrar na prática como a espiritualidade é capaz de fazer a diferença na vida das pessoas, a cabeleireira Mitsi Mary de Almeida Rocha Rossi, de 65 anos, foi a convidada da estreia. Ela revelou como lidou com a morte do filho e, diante da trágica notícia, reagiu de maneira inspiradora. Clique aqui e confira o episódio na íntegra.

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