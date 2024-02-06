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Podcast Bem Envelhecer: como a espiritualidade influencia a saúde?

A espiritualidade é um estado mental e emocional que guia nossas atitudes e pensamentos. Os médicos Thiago Maia e Roni Chaim Mukamal esclarecem os impactos de ser uma pessoa espirituosa

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 22:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

05 fev 2024 às 22:00
A espiritualidade é um estado mental e emocional que guia nossas atitudes e pensamentos. Está ligada à busca por um propósito e sentido na vida. É por isso que ela ajuda na saúde das pessoas e contribui para o envelhecimento saudável. Este é justamente o tema do primeiro episódio do Podcast Bem Envelhecer.
O objetivo do podcast é contribuir com informações para o bem-estar ao longo da vida. Tudo para te mostrar que é possível envelhecer melhor e com mais saúde.
No vídeo acima você confere a entrevista na íntegra com o médico geriatra Roni Chaim Mukamal e o líder de Inovação e Novos Negócios da MedSênior, Thiago Maia, que esclareceram diferentes dúvidas sobre o assunto.
Naiara Arpini, Mitsi Mary de Almeida, Roni Chain Mukamal e Thiago Maia no primeiro episódio do Bem Envelhecer
Naiara Arpini, Mitsi Mary de Almeida, Roni Chaim Mukamal e Thiago Maia no primeiro episódio do Bem Envelhecer Crédito: Henrique do Carmo
Para mostrar na prática como a espiritualidade é capaz de fazer a diferença na vida das pessoas, a cabeleireira Mitsi Mary de Almeida Rocha Rossi, de 65 anos, foi a convidada do episódio. Ela revelou como lidou com a morte do filho e, diante da trágica notícia, reagiu de maneira inspiradora.
Clique aqui e confira o artigo científico que aborda sobre a espiritualidade aplicada à Medicina, pesquisa mencionada por Thiago Maia durante o videocast.

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