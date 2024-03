Podcast Bem Envelhecer: como chegar aos 120 anos com saúde?

As blue zones são famosas por terem moradores com mais de 100 anos e os hábitos das pessoas que vivem nessas comunidades podem servir de inspiração para aqueles que querem viver mais

Você já pensou que é possível ter um século de vida? É claro que para chegar no centenário é preciso ter alguns hábitos que fazem a diferença na saúde, como praticar exercício físico regularmente, frequentar atividades de grupo e manter laços familiares. Viver em uma comunidade e ter fortes conexões sociais são características encontradas nas blue zones, áreas famosas por terem moradores com mais de 100 anos.

Como funcionam as blue zones e de que forma podemos nos inspirar nelas foi o tema do segundo episódio do podcast Bem Envelhecer, que conta com a participação do médico geriatra Roni Chaim Mukamal e o líder de Inovação e Novos Negócios da MedSênior, Thiago Maia.