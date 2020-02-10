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Emprego

Viana tem 50 vagas para trabalhar de carteira assinada. Veja quais são

Pelo menos 50 chances para profissionais de nível fundamental ao superior estão sendo oferecidas em Viana. As vagas estão abertas a partir desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, através da Agência do Trabalhador do município

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 17:58
Prefeitura de Viana anuncia 50 oportunidades de emprego através da Agência do Trabalhador do município. Crédito: Prefeitura de Viana/ Divulgação
A Agência do Trabalhador de Viana está com 50 novas vagas de emprego para esta semana. As oportunidades são para a contratação de profissionais do nível médio ao superior, além de chances para estágio. Os interessados podem se candidatar a partir desta segunda-feira (10) na Agência do Trabalho, localizada em Viana Sede, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição.
Entre as funções abertas há vagas para auxiliar de obras, soldador, assistente de rh, estagiário de engenharia e outros. Para concorrer a um dos cargos é preciso apresentar no momento da inscrição documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho, além de comprovante de residência, currículo atualizado e certificados de cursos caso tenha.

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Os interessados devem procurar a sede da Agência no horário de funcionamento das 08 às 17 horas. Os candidatos devem ficar atentos, pois o atendimento é realizado por ordem de chegada, e as oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema assim que preenchidas.

VEJA TODAS OS CARGOS OFERECIDOS

  • Auxiliar de expedição
  • Carga e descarga
  • Assistente de RH
  • Auxiliar de Obras
  • Auxiliar de Produção
  • Carpinteiro
  • Armador
  • Ajudante
  • Pedreiro
  • Soldador
  • Classificador de café
  • Operador de utilidades
  • Estagiário de Engenharia
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