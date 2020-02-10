Viana tem 50 vagas para trabalhar de carteira assinada. Veja quais são

A Agência do Trabalhador de Viana está com 50 novas vagas de emprego para esta semana. As oportunidades são para a contratação de profissionais do nível médio ao superior, além de chances para estágio. Os interessados podem se candidatar a partir desta segunda-feira (10) na Agência do Trabalho, localizada em Viana Sede, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição.
Entre as funções abertas há vagas para auxiliar de obras, soldador, assistente de rh, estagiário de engenharia e outros. Para concorrer a um dos cargos é preciso apresentar no momento da inscrição documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho, além de comprovante de residência, currículo atualizado e certificados de cursos caso tenha.
Os interessados devem procurar a sede da Agência no horário de funcionamento das 08 às 17 horas. Os candidatos devem ficar atentos, pois o atendimento é realizado por ordem de chegada, e as oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema assim que preenchidas.
VEJA TODAS OS CARGOS OFERECIDOS
- Auxiliar de expedição
- Carga e descarga
- Assistente de RH
- Auxiliar de Obras
- Auxiliar de Produção
- Carpinteiro
- Armador
- Ajudante
- Pedreiro
- Soldador
- Classificador de café
- Operador de utilidades
- Estagiário de Engenharia