De pintor a nutricionista: semana começa com 720 vagas de emprego no ES

Vagas para pintor e outros cargos abertas a partir desta segunda-feira, 10 de fevereiro. Crédito: Freepik

A semana começa com muitas oportunidades para quem está a procura de emprego. São 720 vagas abertas em todo o Espírito Santo entre estágios, empregos fixos e temporários, disponíveis nos Sines Estaduais e nas Agências do trabalhador de cada município. As oportunidades começam a ser oferecidas a partir desta segunda-feira (10), e podem concorrer profissionais do nível fundamental ao médio.

Os interessados podem procurar a unidade mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais, como identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. As vagas dos sines municipais são interligadas, ou seja, o candidato pode concorrer a qualquer uma das oportunidades.

Na Grande Vitória, os candidatos contam com 486 oportunidades ofertadas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. São 151 vagas oferecidas somente no município da Serra, e outras 190 na Agência do Trabalhador de Cariacica, com chances também para pessoas com deficiência.

Entre os municípios do interior, são cerca de 232 chances para profissionais do nível fundamental ao superior. Os maiores números de vagas são em Colatina e São Mateus, que reservam mais 96 e 68 vagas, respectivamente. Outras oportunidades estarão disponíveis nos municípios de Linhares, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Nova Venécia.

VEJA TODAS AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Ajudante de britador (1), almoxarife (1), analista fiscal - economista (1), arrematadeira (1), assistente de vendas (1), auxiliar administrativo - estágio (2), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar mecânico de ar condicionado (1), auxiliar mecânico de refrigeração (2), barbeiro (1), comprador (1), consultor de vendas (4), cortador de mármore (1), costureira em geral (10), empregado doméstico nos serviços gerais (1), encarregado de obras (1), estoquista - pcd (3), gerente comercial (1), manicure (2), mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1), mecânico de manutenção de britagem (2), mecânico de manutenção de máquinas de construção civil (1), mecânico eletricista de automóveis (1), montador de máquinas-ferramentas - usinagem de metais (2), nutricionista (1), operador de guilhotina - corte de papel (2), operador de prensa - ferramentaria (2), passador de roupas (1), pedreiro (10), pedreiro de fachada (3), pintor de carros (1), polidor de metais (2), promotor de vendas (1), publicitário (1), serralheiro (10), sushiman (1), vendedor de serviços (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Analista de recursos humanos (1), auxiliar de limpeza servente (15), auxiliar de limpeza - auxiliar serviço gerais (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), dedetizador (2), encarregado de serviços gerais (5), gerente de restaurante (1), gesseiro - instalador de drywall e etc (1), instalador de insulfilm (1), jardineiro (1), laboratorista de concreto (1), limpador de vidros (3), mecânico de veículos automotores a diesel (2), nutricionista - estágio (1 operador de prensa dobradeira (2), operador de guilhotina corte de aços e metais (2), pintor de metal a pistola - pintor de pistola (10), pintor industrial - 1/2 oficial pintor industrial (10), pintor industrial - pintor industrial líder (10), pintor industrial - pintor jatista (7), pintor industrial - encarregado de pintura (5), pintor industrial (10), polidor de metais (2), promotor de vendas (15), promotor de vendas (20), salgadeira (1), supervisor de limpeza (2), técnico analista de produção (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática - estágio (6), telhador (5).



Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de obras (1), auxiliar de almoxarifado (1).



SINE DE VITÓRIA

Vagas: Salgadeiro (1), montador de automóveis (1), publicitário (1), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico de máquinas pesadas (1), auxiliar administrativo - estágio (1), técnico de produção (1), instrumentadora cirúrgica (2).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Auxiliar de limpeza (3), jardineiro (1), auxiliar de refrigeração (1), mecânico de manutenção e instalação (1), mecânico de refrigeração (2).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de granito e mármore (1), analista de redes de comunicação e dados (1), auxiliar de cozinha (1), assistente administrativo (1), consultor de vendas (1), coordenador de infraestrutura (1), coordenador de redes (1), garçom (1), médico veterinário (1), motociclista de entregas rápidas (1), repositor de mercadorias (1), supervisor de orçamento (1), supervisor de patrimônio (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Armador (1), enfermeiro (1), desenhista projetista (1), gerente de vendas (1), mecânico de automóveis (1), operador de ponte rolante (1), pedreiro (1), publicitário (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (20), auxiliar de costura (2), auxiliar de marceneiro (1), auxiliar na mecânica de máquinas pesadas (2), costureira (8), estofador de móveis (1), lavadeiro (1), mecânico de lavadora (2), mecânico de refrigeração (3), modelista (1), operador de máquina de dobrar chapas (2), operador de guilhotina (2), polidor de metais (2), serralheiro (2), vendedor porta a porta (8), vidraceiro (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Auxiliar de mecânico de automóveis e caminhões (1), auxiliar financeiro (1), açougueiro (2), analista de redes e de comunicação (1), analista de redes e de comunicação (1), auxiliar de compras (1), auxiliar de expedição (3), auxiliar de saúde bucal (1), balconista (1), bombeiro hidráulico (1), caldeirista (1), consultor de vendas produtos de beleza (2), coordenador de infraestrutura (1), controlador de centro de controle operacional (1), encarregado operacional (10), estilista (1), gerente de redes (1), gerente de vendas (1), jardineiro (1), limpador a seco (1), mecânico para manutenção de máquinas industriais (1), mecânico para automóveis (1), montador de móveis (1), montador de vidros (3), motorista de táxi (3), representante comercial (1), serralheiro (3), servente de reflorestamento (40), soldador em eletrodos e soldas mig (1), soldador em eletrodos e soldas mig (1), supervisor de vendas comercial (1), supervisor de patrimônio (1), técnico químico ou técnico em biologia (1), técnico têxtil (1), vendedor interno (1), vidraceiro (3).

SINE DE LINHARES

Vagas: Alinhador de automóvel (1), assistente de reservas (1), auxiliar contábil (1), auxiliar de serviços gerais  PCD (3), banhista tosador (1), caseiro (1), costureira industrial (2), ferramenteiro - PCD (1), fiscal de campo (2), lanterneiro (1), mecânico de colhedora (2), modelista (1), operador de ete/eta (1), recepcionista (1), supervisor de manutenção (1), supervisor de oficina mecânica (1), sushiman (1), técnico em meio ambiente (1), técnico de refrigeração (1), vendedor pracista (1).



SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Polidor de pedras (1), costureira (1), técnica em estética (1), mecânico a diesel (ônibus) e gasolina (2), pizzaiolo (1), vendedor externo (1), auxiliar de elétrica automotivo (1), auxiliar de costura (1), vendedor interno (1), auxiliar técnico de projetos i (1), auxiliar administrativo - pcd (1), vendedor interno (1), motorista (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Ajudante de pintor - PCD (1), alinhador de pneus (1), almoxarife (5), atendente barista (1), auxiliar administrativo - PCD (3), auxiliar de cozinha - PCD (3), auxiliar de cozinha (7), auxiliar de eletrotécnica - PCD (1), auxiliar de mecânico de auto PCD (1), auxiliar de eletricista de automóveis (1), auxiliar de produção (1), caldeireiro industrial (1), comprador (1), copeiro - PCD (3), costureira (1), estagiário de publicidade e comunicação (1), eletricista de automóveis (3), eletricista de automóveis (1), enfermeiro (1), fisioterapeuta (1), garçom (7), marceneiro (1), mecânico ajustador - PCD (1), mecânico de automóveis (1), motorista de automóveis - PCD (1), nutricionista (1), pintor de automóveis (1), recepcionista de restaurante (7), soldador (5), técnico de segurança (2), técnico de segurança (2), vendedor externo (2), vendedor interno (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA