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Magistério

Prefeitura de Vila Velha abre seleção para área da Educação

Inscrições começam na próxima semana, a partir do dia 11 de fevereiro; chances são para cargos de professores em diversas áreas do conhecimento e na educação especial do município

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 11:25
Vila Velha abre inscrições para seleção de professores e pedagogos Crédito: Freepik
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir dois processos seletivos simplificados para a contratação de profissionais que vão atuar na Secretaria de Educação. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva de professores, pedagogos e profissionais para o quadro administrativo. 
As inscrições são gratuitas e ficam abertas no período de de 10 horas do dia 11 de fevereiro de 2020 até às 18 horas do dia 27 de fevereiro de 2020. Os interessados podem se cadastrar no site da Prefeitura.
As seleções serão realizadas em uma única etapa de avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, exceto para os cargos de professor da educação especial que irão realizar a etapa de prova prática. 
O primeiro edital visa a contratação de professores para a contratação temporária de profissionais para o quadro de magistério do município, além de preenchimento de vagas para formação de cadastro de reserva, atendendo as necessidades na área da Educação. A remuneração varia de R$ 1.625,80 a R$ 3.546,40. Os contratados irão trabalhar em jornada de 25 horas.
São oportunidades oferecidas para 20 cargos, como professor coordenador, professor pedagogo, professor de artes, professor de história, professor de educação física, e outras áreas do conhecimento, além de vagas na educação especial. Para todas as funções, é preciso que o profissional tenha licenciatura na área e habilitação para o exercício profissional.

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QUADRO ADMINISTRATIVO

O segundo edital visa a contratação de pessoal para cargos administrativos da Secretaria de Educação. As chances são para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 816,48 a R$ 1.927,80. 

CONFIRA TODAS AS VAGAS

As inscrições podem ser realizadas no site da Prefeitura de Vila Velha.

PROFESSORES

PC  Professor coordenador  
  • Vagas: 2 + Cadastro de reserva        
PP  Professor pedagogo
  • Vaga: 1 + Cadastro de reserva     
PI  Professor - educação infantil
  • Vagas: Cadastro de reserva       
PA  Professor séries iniciais
  • Vaga: 1 + Cadastro de Reserva
PB  Professor artes
  • Vagas: Cadastro de reserva
PB  Professor ciências
  • Vagas: Cadastro de reserva
PE  Professor educação especial  na área de deficiência intelectual e deficiência múltiplas
  • Vagas: Cadastro de reserva  
PE  Professor educação especial  bilíngue
  • Vagas: Cadastro de reserva 
PE  Professor educação especial  libras
  • Vagas: Cadastro de reserva
PE  Professor educação especial  tradutor e intérprete - língua portuguesa - libras
  • Vagas: Cadastro de reserva
PE  Professor educação especial  na área visual
  • Vagas: Cadastro de reserva
PB  Professor educação física
  • Vagas: Cadastro de reserva
PB  Professor ensino religioso
  • Vagas: Cadastro de reserva
PB  Professor geografia
  • Vagas: Cadastro de reserva 
PB  Professor história 
  • Vagas: Cadastro de reserva      
PB  Professor inglês
  • Vagas: Cadastro de reserva
PB  Professor língua portuguesa
  • Vagas: Cadastro de reserva
PB  Professor matemática
  • Vagas: Cadastro de reserva      
PB  Professor música
  • Vagas: Cadastro de reserva    
PB  Professor tecnologias educacionais
  • Vagas: Cadastro de reserva

QUADRO ADMINISTRATIVO

  • Vagas: Formação de cadastro de reserva
  • Analista público de gestão - contador
  • Analista público de gestão - estatístico
  • Arquivista
  • Assistente Social
  • Auxiliar De Secretaria Escolar
  • Auxiliar De UMEI
  • Bibliotecário
  • Cuidador Escolar
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista
  • Psicólogo
  • Regente de Banda
  • Secretário Escolar
  • Técnico De Informática
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