Prefeitura de Vila Velha abre seleção para área da Educação

Vila Velha abre inscrições para seleção de professores e pedagogos Crédito: Freepik

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir dois processos seletivos simplificados para a contratação de profissionais que vão atuar na Secretaria de Educação. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva de professores, pedagogos e profissionais para o quadro administrativo.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas no período de de 10 horas do dia 11 de fevereiro de 2020 até às 18 horas do dia 27 de fevereiro de 2020. Os interessados podem se cadastrar no site da Prefeitura

As seleções serão realizadas em uma única etapa de avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, exceto para os cargos de professor da educação especial que irão realizar a etapa de prova prática.

O primeiro edital visa a contratação de professores para a contratação temporária de profissionais para o quadro de magistério do município, além de preenchimento de vagas para formação de cadastro de reserva, atendendo as necessidades na área da Educação . A remuneração varia de R$ 1.625,80 a R$ 3.546,40. Os contratados irão trabalhar em jornada de 25 horas.

São oportunidades oferecidas para 20 cargos, como professor coordenador, professor pedagogo, professor de artes, professor de história, professor de educação física, e outras áreas do conhecimento, além de vagas na educação especial. Para todas as funções, é preciso que o profissional tenha licenciatura na área e habilitação para o exercício profissional.

QUADRO ADMINISTRATIVO

O segundo edital visa a contratação de pessoal para cargos administrativos da Secretaria de Educação. As chances são para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 816,48 a R$ 1.927,80.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

PROFESSORES

PC  Professor coordenador

Vagas: 2 + Cadastro de reserva PP  Professor pedagogo

Vaga : 1 + Cadastro de reserva PI  Professor - educação infantil

Vagas: Cadastro de reserva PA  Professor séries iniciais

Vaga: 1 + Cadastro de Reserva PB  Professor artes

Vagas: Cadastro de reserva PB  Professor ciências

Vagas: Cadastro de reserva PE  Professor educação especial  na área de deficiência intelectual e deficiência múltiplas

Vagas: Cadastro de reserva PE  Professor educação especial  bilíngue

Vagas: Cadastro de reserva PE  Professor educação especial  libras

Vagas: Cadastro de reserva PE  Professor educação especial  tradutor e intérprete - língua portuguesa - libras

Vagas: Cadastro de reserva PE  Professor educação especial  na área visual

Vagas: Cadastro de reserva PB  Professor educação física

Vagas: Cadastro de reserva PB  Professor ensino religioso

Vagas: Cadastro de reserva PB  Professor geografia

Vagas: Cadastro de reserva PB  Professor história

Vagas: Cadastro de reserva PB  Professor inglês

Vagas: Cadastro de reserva PB  Professor língua portuguesa

Vagas: Cadastro de reserva PB  Professor matemática

Vagas: Cadastro de reserva PB  Professor música

Vagas: Cadastro de reserva PB  Professor tecnologias educacionais

Vagas: Cadastro de reserva

QUADRO ADMINISTRATIVO