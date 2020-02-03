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Qualificação profissional

Qualificar ES abre 200 vagas em cursos para profissionais da educação

O Programa abre as inscrições a partir desta terça-feira, dia 4 de fevereiro; oportunidades estão nos municípios de Vila Velha, Montanha e São Mateus

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 17:18
Programa encerra primeira oferta de 2020 com etapa de cursos semipresenciais para educadores. Crédito: Qualificar ES
O mês de fevereiro começa com muitas oportunidades de capacitação para profissionais da área educação. A partir desta terça-feira, 4 de fevereiro de 2020, o Qualificar ES abre as inscrições para os interessados em concorrer a uma das 200 vagas em cursos semipresenciais gratuitos ofertados pelo Qualificar ES.
As chances são para os cursos de Introdução a Libras, em Vila Velha, e no norte do Estado as oportunidades são para Programação Neurolinguística - PNL, em Montanha, e Metodologias Ativas na Educação, pela primeira vez em São Mateus. Os cursos são semipresenciais, o que inclui a educação EaD, por meio de vídeo aulas, apostilas digitais, fóruns de discussão e tarefas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), além de quatro encontros presenciais obrigatórios.
As inscrições podem ser feitas no site do Programa até o dia 16 de fevereiro de 2020. Podem concorrer a uma vagas os candidatos com licenciatura plena ou complementação pedagógica em qualquer área de docência, além de bacharéis e tecnólogos, desde que comprovem um ano de docência.
De acordo com a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel, a intenção é contribuir com a atualização da profissionalização dos educadores.
"Nós temos o dever de aprimorar a qualificação dos nossos profissionais da área da educação para que possamos nos desenvolver em todas as áreas enquanto sociedade. É pensando nisso que segmentamos alguns cursos para esses profissionais. "
Cristina Engel - Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional

CONFIRA TODAS AS VAGAS

Inscrições: qualificar.es.gov.br/semipresencial
  • INTRODUÇÃO A LIBRAS 
Turno: Matutino ou vespertino
Vagas: 100
Carga horária: 200h
  • METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO
Turno: Matutino
Vagas: 50
Carga horária: 200h
  • PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA - PNL
Turno: Matutino
Vagas: 50
Carga horária: 200h

MAIS OPORTUNIDADES

As inscrições para 10 mil vagas em cursos on-line permanecem abertas até 10 fevereiro. Ao todo, são 10 opções de cursos disponíveis. Os moradores de todo o Estado podem se inscrever em até dois cursos. As inscrições podem ser feitas no site do Programa e, de acordo com o edital, os requisitos para inscrição são ter, no mínimo, 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na web.
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