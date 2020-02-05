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Fixos e temporários

Vejas as instituições de ensino que ainda estão contratando professores

Oportunidades são para professores e instrutores nos municípios de Vitória, Aracruz, São Mateus e Barra de São Francisco, com possibilidade de receber salários de até R$ 9,6 mil

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 19:01
Unidade do Senai em Aracruz oferece vaga de emprego para instrutor técnico. Crédito: Senai/Divulgação
As aulas já começaram em muitas instituições do Espírito Santo, mas diversas outras ainda estão com seleções abertas para a contratação de profissionais da Educação. As oportunidades são para professores e instrutores de nível médio, técnico e superior,  localizadas em Vitória e municípios do Norte do Estado.
Em Vitória, há três concursos abertos com oportunidades para professores permanentes e substitutos na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As vagas são para as áreas de administração, comunicação, artes, psicologia, letras, educação física, matemática e outros. Os profissionais contratados pela universidade podem receber salários de até R$ 9.616,18.

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No Norte, as chances são oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) nos municípios de Aracruz e São Mateus, com chances para profissionais de nível médio e técnico, e com experiências nas áreas de metalmecânica ou cozinha e confeitaria industrial. Já em Barra de São Francisco, as vagas são ofertadas pela unidade do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) no município. As oportunidades são para dois professores substitutos, das áreas de matemática e direito.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

UFES
  • Professores fixos
Inscrições abertas até o dia 27 de fevereiro de 2020.Confira como se inscrever no edital

  • Administração Financeira/ Contabilidade e Finanças Públicas
  • Medicina/ Clínica Médica 
  • Medicina/ Cirurgia 
  • Física/ Física Geral
Inscrições abertas do dia 17 de fevereiro a 16 de março de 2020. Confira como se inscrever no edital
  • Administração/ Ciências Contábeis
  • Desenho Industrial/ Desempenho de Produto
  • Professores substitutos
Inscrições abertas até o dia 7 de fevereiro de 2020. Confira como se inscrever no edital
  • Artes/ Artes Plásticas, Fotografia e Artes do Vídeo
  • Comunicação/ Comunicação Visual 
  • Psicologia da Educação/ Política Educacional e Organização da Educação Básica
  • Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
  • Língua Portuguesa e/ou Linguística/ Teoria e Análise Linguística 
  • Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas - Inglês 
  • Língua Espanhola
  • Língua Francesa/ Ensino de FLE 
  • Psicologia/ Psicologia do Desenvolvimento 
  • Psicologia/ Psicologia Social
  • Administração/ Administração de Empresas
  • Ensino das Artes Visuais
  • Educação Matemática 
  • Educação Física e Metabolismo e Bioenergética 
  • Saneamento Ambiental/ Qualidade do Ar, das Águas e do Solo
  • Desenho Industrial/ Programação Visual; Comunicação/ Comunicação Social 

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SENAI
Inscrições no site
  • São Mateus
Inscrições abertas até o dia 7 de fevereiro de 2020. Confira os detalhes no edital
  • Instrutor de educação profissional básica  Alimentos e bebidas
  • Aracruz
Inscrições abertas até o dia 7 de fevereiro de 2020. Confira os detalhes no edital
  • Instrutor de educação profissional básica  Metalmecânica
IFES
  • Barra de São Francisco
Inscrições abertas até o dia 14 de fevereiro de 2020. Confira como se inscrever no edital
  • Matemática 
  • Direito
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