Vejas as instituições de ensino que ainda estão contratando professores

As aulas já começaram em muitas instituições do Espírito Santo, mas diversas outras ainda estão com seleções abertas para a contratação de profissionais da Educação. As oportunidades são para professores e instrutores de nível médio, técnico e superior, localizadas em Vitória e municípios do Norte do Estado.
Em Vitória, há três concursos abertos com oportunidades para professores permanentes e substitutos na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As vagas são para as áreas de administração, comunicação, artes, psicologia, letras, educação física, matemática e outros. Os profissionais contratados pela universidade podem receber salários de até R$ 9.616,18.
No Norte, as chances são oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) nos municípios de Aracruz e São Mateus, com chances para profissionais de nível médio e técnico, e com experiências nas áreas de metalmecânica ou cozinha e confeitaria industrial. Já em Barra de São Francisco, as vagas são ofertadas pela unidade do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) no município. As oportunidades são para dois professores substitutos, das áreas de matemática e direito.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
UFES
- Professores fixos
- Administração Financeira/ Contabilidade e Finanças Públicas
- Medicina/ Clínica Médica
- Medicina/ Cirurgia
- Física/ Física Geral
Inscrições abertas do dia 17 de fevereiro a 16 de março de 2020. Confira como se inscrever no edital
- Administração/ Ciências Contábeis
- Desenho Industrial/ Desempenho de Produto
- Professores substitutos
- Artes/ Artes Plásticas, Fotografia e Artes do Vídeo
- Comunicação/ Comunicação Visual
- Psicologia da Educação/ Política Educacional e Organização da Educação Básica
- Fisioterapia e Terapia Ocupacional
- Língua Portuguesa e/ou Linguística/ Teoria e Análise Linguística
- Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas - Inglês
- Língua Espanhola
- Língua Francesa/ Ensino de FLE
- Psicologia/ Psicologia do Desenvolvimento
- Psicologia/ Psicologia Social
- Administração/ Administração de Empresas
- Ensino das Artes Visuais
- Educação Matemática
- Educação Física e Metabolismo e Bioenergética
- Saneamento Ambiental/ Qualidade do Ar, das Águas e do Solo
- Desenho Industrial/ Programação Visual; Comunicação/ Comunicação Social
SENAI
Inscrições no site
Inscrições no site
- São Mateus
- Instrutor de educação profissional básica Alimentos e bebidas
- Aracruz
- Instrutor de educação profissional básica Metalmecânica
IFES
- Barra de São Francisco
- Matemática
- Direito