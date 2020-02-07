Confira as vagas de emprego abertas no ES

Muitas oportunidades estão abertas para quem quer trabalhar com carteira assinada. São chances de emprego disponíveis em três empresas recrutadoras do Espírito Santo. As vagas são para profissionais do nível médio ao superior, e estão localizadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, João Neiva, Aracruz, e outros municípios no sul do Estado.
Na Psicoespaço, há oportunidades para cargos como assistente financeiro, eletrotécnico, vendedor, técnico administrativo, além de funções para estágio. As chances são, principalmente para municípios da Grande Vitória. Os interessados podem se inscrever no site, após isso serão encaminhados para as empresas contratantes.
Localizada em Vitória, a empresa Rhopen oferece vagas para a contratação de profissionais. As oportunidades estão localizadas em municípios da Grande Vitória e do Norte do Estado, para funções como de corretor seguros, técnico enfermagem, recepcionista, técnico segurança trabalho, entre outras. Para concorrer a uma das chances, é preciso se cadastrar no site da recrutadora, e se candidatar na vaga escolhida.
Outra recrutadora que também está com oportunidades abertas no banco de vagas é a Center Rh. A empresa anuncia chances para cargos como assistente fiscal, atendente de farmácia, auxiliar administrativo e marceneiro. Os currículos podem ser cadastrados no site da empresa, que encaminhará os candidatos com que se adequarem a vaga.
CONFIRA TODAS AS OPORTUNIDADES ABERTAS
- Analista de controladoria jr
- Analista back office
- Analista de ecommerce (temporário)
- Analista de RH
- Analista de sistemas
- Analista de treinamento de desenvolvimento
- Arrecadador (PCD)
- Assistente de importação e exportação
- Assistente de marketing
- Assistente executivo
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar administrativo de cobrança
- Auxiliar de fabricação
- Eletrotécnico/Eletromecânico
- Estagiário (a) de Psicologia
- Estagiário (a) de TI
- Estagiário de Administração
- Operador de caixa
- Enfermeiro(a) e técnicos de enfermagem (PCD)
- Programador Pleno
- Técnico de panificação
- Vendedor
- Técnico administrativo (RH)
- Coordenador de pelotização
- Consultor de vendas
- Analista financeiro
- Corretor seguros
- Técnico enfermagem
- Gerente de relacionamento com cliente
- Ajudante de operador de multifios
- Gerente fiscal
- Analista de recrutamento e seleção
- Estagiário nível técnico
- Desenvolvedor de software jr.
- Recepcionista
- Gestor de negócios
- Executivo de vendas
- Trainee de vendas
- Analista de vendas e-commerce/marketplace
- Analista administrativo/financeiro
- Tecnico seguranca trabalho
- Assistente comercial
- Assistente de gestão
- Assistente de marketing júnior
- Assistente fiscal
- Atendente de farmácia
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar administrativo de vendas
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar de serviços gerais
- Consultor de vendas externo
- Controlador de processos
- Enfermeiro (a)
- Gerente de loja
- Marceneiro
- Vendedor externo