Confira as vagas de emprego abertas em hospitais do ES

Boa notícia para os profissionais da área da Saúde que buscam uma chance no mercado de trabalho. Esta semana, diversos hospitais do Estado estão com vagas abertas para para a contratação em cargos fixos, temporários e para estagiários.
CONFIRA TODAS AS OPORTUNIDADES
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
O hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória está selecionando profissionais para o preenchimento de vagas em aberto no seu quadro de colaboradores. As chances são para os cargos de enfermeira, para cobrir licença maternidade, em rotina de segunda a sábado, e auxiliar de serviços gerais, para atuar como plantonista 12/36.
Para a vaga de enfermagem, é preciso ter curso superior na área, enquanto que para a função de auxiliar o requisito é ensino fundamental. Nos dois casos, é necessário ter experiência no exercício da função. Os interessados deverão cadastrar currículo no site do hospital ou enviar para o e-mail [email protected], com o assunto a função de interesse.
- VAGAS:
- Enfermeira (1 vaga)
- Auxiliar de serviços gerais (1 vaga)
HOSPITAL MERIDIONAL
A Rede de Hospitais Meridional abre vagas em todas as unidades de saúde, localizadas nos municípios de Cariacica, Vila Velha, e São Mateus. As chances são para funções na área da Saúde e administrativa dos hospitais. Os interessados podem efetuar cadastro no site ou enviar currículo para o e-mail [email protected], colocando no assunto o nome da vaga.
- VAGAS
- Atendente de Laboratório
- Estágio de Ensino Médio (Serra)
- Farmacêutico
- Enfermeiro - Escala 12x36
- Enfermeiro
- Técnico em Enfermagem - Geral e UTIN
- Faturista
- Oficial Polivalente
- Estágio Técnico de Enfermagem
- Acadêmico de Enfermagem
- Acadêmico de Farmácia
- Acadêmico de Administração
- Acadêmico de Logística
- Acadêmico de Engenharia Biomédica
- Acadêmico de Técnico em Eletrônica ou Eletrotécnica
VITÓRIA APART HOSPITAL
No Vitória Apart Hospital, na Serra, há uma vaga de contratação temporária aberta para a função de analista de folha de pagamento. Para se candidatar, é preciso ter ensino superior completo, domínio pacote office, experiência em ponto eletrônico e prática com e-social. Os interessados na vaga devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], com o nome do cargo no assunto.
- VAGA
- Analista de folha de pagamento (1 vaga)
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
O Hospital Evangélico de Vila Velha anuncia vagas para profissionais de diferentes formações. A unidade de saúde está contratando funcionários para os cargos como o de coordenador de captação de recursos, enfermeiro, técnico de enfermagem, e fisioterapeuta, além de profissionais para a área administrativa.
As inscrições estão abertas no site do hospital, onde também podem ser consultados os pré-requisitos para as vagas.
- VAGAS
- Auxiliar de serviços gerais (2 vagas)
- Auxiliar administrativo - internação (1 vaga)
- Auxiliar de serviços de apoio - Pessoas com deficiência
- Coordenador de captação de recursos (1 vaga)
- Técnico de enfermagem - nefrologia (3 vagas)
- Técnico de enfermagem - centro cirúrgico (3 vagas)
SÃO BERNARDO SAÚDE
A São Bernardo Saúde abre 23 novos postos de trabalho, as oportunidades são para coordenador de unidade, enfermeiro, farmacêutico, entre outras. As vagas serão para as novas clínicas que serão inauguradas dos municípios de Aracruz e São Mateus. De acordo com o diretor Administrativo da São Bernardo Saúde, Rômulo Costa, estão sendo gerados também 26 empregos indiretos nas obras das unidades.
Para concorrer a uma das funções, os candidatos poderão cadastrar currículo no site da unidade de saúde, na aba Trabalhe Conosco, ou enviar para o e-mail [email protected].
- VAGAS
- Coordenador de unidade
- Enfermeiro
- Técnico de enfermagem
- Farmacêutico
- Auxiliar de serviços gerais
- Recepcionista
HOSPITAL SÃO CAMILO
O Hospital São Camilo, localizado em Aracruz no norte do Estado, está com uma vaga aberta para o cargo de enfermeiro nefrologista. O profissional deve ter ensino superior na área, estar cursando ou ter finalizado pós-graduação em Nefrologia, ter Coren ativo, além de ser desejável experiência na área.
Os interessados têm até esta sexta-feira, dia 7 de fevereiro para enviar o currículo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto da mensagem Enfermeiro Nefrologista.
- VAGAS
- Enfermeiro nefrologista (1 vaga)