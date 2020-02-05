Concurso da Saúde da Prefeitura de Vila Velha tem 16 candidatos por vaga

Prefeitura de Vila Velha abriu quatro editais Crédito: Ricardo Medeiros

concurso público para a área da Saúde da Prefeitura de Vila Velha atraiu 6.997 candidatos que disputam as 435 oportunidades disponíveis. A concorrência é de 16 participantes por vaga.

Do total de inscritos, 69 foram deficientes e 758 se declararam negros. O cargo mais bem procurado foi o de técnico de enfermagem, com 1.622 registros. Já o cargo de psicólogo tem 25 candidatos por vaga, com 851 participações.

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Os participantes farão as provas objetivas no dia 9 de fevereiro. O local e horário dos testes podem ser conferidos no site www.ibade.org.br . O gabarito oficial será divulgado no dia 11 de fevereiro e o prazo para recursos será nos dias 12 e 13 de fevereiro.

A Prefeitura de Vila Velha divulgou ao todo, quatro editais: Saúde , Magistério, Administrativo e Instituto de Previdência. Ao todo, são 1.423 vagas para cargos de níveis médio e superior.

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As provas objetivas e discursivas das áreas ocorrerão em três domingos diferentes, entre fevereiro e março.